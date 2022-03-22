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سعودي يقتل زوجته الحامل بطريقة بشعة.. ثم كانت نهايته

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سعودي يقتل زوجته الحامل بطريقة بشعة.. ثم كانت نهايته

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الثلاثاء، 22-03-2022 11:23 ص
أصدرت وزارة الداخلية السعودية، اليوم بيانًا بشأن تنفيذ حكم القتل تعزيرًا بأحد الجناة في محافظة عنيزة، وفيما يلي نصه:
قال الله تعالى (إِنَّمَا جَزَاءُ الَّذِينَ يُحَارِبُون اللَّهَ وَرَسُولَهٌ وَيَسْعَوْن فِي الأَرْضِ فَسَادًا أَنْ يُقتَّلُوا أَوْ يُصَلَّبُوا أَوْ تُقطَّعَ أَيْدِيهِمْ وَأَرْجُلُهُمْ مِنْ خِلافٍ أَوْ يُنْفوْا مِن الأَرْضِ ذلِكَ لهُمْ خَزْيٌ فِي الدُّنْيَا وَلهُمْ فِي الآخِرَةِ عَذابٌ عَظِيمٌ).
أقدم/ عبدالله بن زبن بن موسم المطيري -سعودي الجنسية- على قتل زوجةه/ ختام محمد البصيري -سورية الجنسية- وذلك بطعنها بسكين عدة طعنات متفرقه في جسدها مما أدى إلى وفاتها ووفاة جنينها.
وبفضل من الله تمكنت سلطات الأمن من القبض على الجاني المذكور وأسفر التحقيق معه عن توجيه الاتهام إليه بارتكاب جريمته، وبإحالته إلى المحكمة، صدر بحقه صك يقضي بثبوت ما نسب إليه، ولبشاعة هذه الجريمة، فقد تم الحكم عليه بالقتل تعزيراً، وأيد الحكم من محكمة الاستئناف ومن المحكمة العليا، وصدر أمر ملكي بإنفاذ ما تقرر شرعاً وأيد من مرجعه بحق الجاني المذكور.
وقد تم تنفيذ حكم القتل تعزيرًا بالجاني/ عبدالله بن زبن بن موسم المطيري اليوم الثلاثاء بتاريخ 19/8/1443هـ الموافق 22/3/2022م بمحافظة عنيزة بمنطقة القصيم.
ووزارة الداخلية إذ تعلن عن ذلك لتؤكد للجميع حرص حكومة خادم الحرمين الشريفين -حفظه الله- على استتباب الأمن وتحقيق العدل وتنفيذ أحكام الله في كل من يتعدى على الآمنين ويسفك دماءهم وتحذر في الوقت ذاته كل من تسول له نفسه الإقدام على مثل ذلك بأن العقاب الشرعي سيكون مصيره.
 

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