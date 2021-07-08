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رامي عادل إمام يطمئن الجمهور على صحة والده: متقلقوش

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الخميس، 08-07-2021 09:25 ص

كشف المخرج رامي إمام نجل الفنان عادل إمام تفاصيل الحالة الصحية لوالده. مؤكدا أنه بخير وفي حالة جيدة.
وقال رامي إمام في تصريحات صحفية: “الحمد لله هو بخير ودائما الناس بتسألني عن صحةه وأنا بطمن كل الجمهور، وهو حاليا في إجازة”.
وتابع : “أنا مش عارف ليه الناس مش مركزة غير مع الحالة الصحية لعادل إمام بس.. ليه الناس متخيلة طول الوقت إنه تعبان وحالته الصحية مش كويسة، أنا بيسألوني عن حالته كتير أوي وكأن مفيش غير بس صحةه”.
وأضاف: “الزعيم صحةه زي الفل والحمد لله كويس ومش تعبان ومفيش فيه أي حاجة وحشة نهائي وهو بيطمنكوا، متقلقوش عليه”
 

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