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فيديو/ النتائج المتوقعة لعملية عسكرية برية واسعة ضد إثيوبيا بسبب سد النهضة
ا
Native
الخميس، 27-05-2021
06:04 م
ماذا قال التاريخ عن الحروب التي وقعت بين مصر و
إثيوبيا
بسبب النزاع على مياه النيل وما هي نتائح أي عمل عسكري لحمل
إثيوبيا
على الالتزام بعدم الإضرار بحصة دول المصب من المياه؟.
شاهد الفيديو:
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حرب
الجيش المصري
سد النهضة
إثيوبيا
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