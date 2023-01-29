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أوهمها بعلاجها من السحر واغتصبها.. والمحكمة تقضي بحبسه 8 سنوات

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اغتصاب
Native
Teads
الأحد، 29-01-2023 02:55 م

 

قضت محكمة جنايات الجيزة بالسجن 8 سنوات، بحق دجال بتهمة هتك عرض سيدة في منطقة البدرشين بمحافظة الجيزة.

 

الواقعة حدثت في شهر مارس الماضي، عندما تلقى قسم شرطة البدرشين إخطارا يفيد بضبط الأهالي شخصا يدعى "ع.ص.م"، 42 سنة، دجال، أثناء قيامه بالتحرش بسيدة وهتك عرضها بالقوة، بعدما أوهمها بعلاجها من المس والسحر، كما استولى على أموالها.

 

وتمكن الأهالي من القبض على المتهم، بعد سماعهم صراخ المجني عليها، فور محاولة المتهم الاعتداء عليها لاغتصابها.

 

وانتقلت الأجهزة الأمنية إلى محل الواقعة، وتحفظت على المتهم، وحررت محضرا بالواقعة، واستمعت لأقوال المجني عليها، التي أفادت بأن المتهم أوهمها بعلاجها من المس والسحر وحصل منها على أموال مقابل ذلك.

 

وقررت الأجهزة الأمنية إحالة المتهم، إلى النيابة العامة، التي أحالته إلى المحاكمة الجنائية لينال عقابه.

 

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