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هشموا رؤوسهم وأشعلوا بهم النيران.. كشف مرتكبي قتل 3 أشخاص داخل خيمة بالجيزة

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الشرطة
Native
Teads
الأحد، 22-01-2023 09:38 ص

 

 

 

كشفت الأجهزة الأمنية، ملابسات واقعة مقتل ثلاث أشخاص بالجيزة، وضبط الجناة.

 

تعود أحداث الواقعة عندما تبلغ لمركز شرطة منشأة القناطر بمديرية أمن الجيزة بلاغا يفيد بنشوب حريق بخيمة بدوية بداخل قطعة أرض فضاء كائنة بدائرة المركز ووفاة 3 أشخاص "متفحمين" كانوا متواجدين بالخيمة لحراسة الدواب (جمال، أغنام).

 

وأسفرت جهود فريق البحث المُشكل بمشاركة قطاع الأمن العام والإدارة العامة لمباحث الجيزة عن أن وراء ارتكاب الواقعة (شخصين) لوجود خلافات سابقة بين أحد المتهمين وأحد المجني عليهم.

 

وعقب تقنين الإجراءات تم استهداف المتهمان وتبين أن المتهم الأول محجوز بأحد المستشفيات إثر تعرضه لحادث انقلاب بسيارة خاصة بأحد المجني عليهم، كما أمكن ضبط المتهم الثاني.

 

وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة بالاشتراك مع المتهم الأول - لوجود خلافات له مع أحد المجنى عليهم - واتفاقهما على التخلص منه والاستيلاء على سيارته وبيعها وسلمه مبلغ مالي.

 

وبتاريخ الواقعة تسللا للخيمة محل الحادث عقب استغراق المجني عليهم في النوم وتعدوا عليهم بقالب طوب وعصا "شومة"، واستوليا على مبلغ مالي ثم أضرما النيران بالخيمة، واستوليا على سيارة أحد المجني عليهم ولاذا بالهرب بها حتى تعرضا لحادث انقلاب بالسيارة وإصابة المتهم الأول، وقيام المتهم الثاني بالهروب، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

 

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