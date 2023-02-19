أول صور لقاتلة أمها ببورسعيد لحظة النطق بإعدامها

الأحد، 19-02-2023
01:17 م
قضت محكمة جنايات بورسعيد
، بمعاقبة "نورهان" المُدانة
بقتل والدتها داخل منزلها بحي الفيروز في مدينة بورفؤاد بمحافظة بورسعيد
بمساعدة جارها
"الطفل العشيق"، بالإعدام
شنقًا.
صدر الحكم برئاسة المستشار السيد عبد العزيز، وعضوية المستشارين
أحمد على جنينة، وعماد أبو الحسن عبداللاه، وأشرف عبيد علي.
ودخلت قاتلة والدتها قفص الاتهام داخل قاعة رقم
"4" بمجمع محاكم بورسعيد
، وترتدي الملابس البيضاء، وعقب سماعها حكم الإعدام
رددت عبارة: "جيالك يا أمي عشان تسامحيني".
وأحال المستشار النائب العام "نورهان خليل" طالبة
بكلية الآداب جامعة بورسعيد
إلى محكمة الجنايات، كما جرى إحالة طفل يدعى "حسين"
- جارها - لم يتجاوز سنه 15 عامًا إلى محكمة الطفل المختصة، لاتهامهما بارتكاب جريمة
قتل والدة المتهمة عمدًا مع سبق الإصرار.
وقضت محكمة جنايات بورسعيد
، بإحالة أوراق قضية الطالبة المتهمة
بقتل والدتها بالتعاون مع عشيقها الطفل إلى فضيلة المفتي وتحديد جلسة اليوم السبت الموافق
18 فبراير للنطق بالحكم لتصدر حكمها بمعاقبة المتهمة بالإعدام
شنقًا، بينما قضت محكمة
جنايات الأحداث بمعاقبة الطفل بإيداعه مؤسسة عقابية "دور رعاية".