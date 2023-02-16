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بعد موافقة المفتي.. الإعدام لسيدة كرداسة وزوجها العرفي

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المتهمان
Native
Teads
الخميس، 16-02-2023 01:12 م

 

 

قضت محكمة جنايات الجيزة، بإعدام ربة منزل وزوجها العرفي، لاتهامهما بقتل عشيقها في منطقة كرداسة، عقب ورود الرأي الشرعي لفضيلة مفتي الجمهورية في إعدامهما.

 

صدر الحكم برئاسة المستشار عادل سيد جبر، وعضوية المستشارين هاني لويس عبدالملك، وصلاح الدين دياب عبد الجواد، وسكرتارية عبد العزيز مناع ورأفت عبدالتواب.

 

كانت النيابة العامة بشمال الجيزة، أحالت في وقت سابق، ربة منزل وزوجها العرفي، لمحكمة الجنايات لاتهامهما بقتل عشيقها في منطقة كرداسة.

 

البداية عندما تبلغ لمركز شرطة كرداسة بمديرية أمن الجيزة، بالعثور على جثة أحد الأشخاص داخل الشقة محل سكنه بدائرة المركز، وبالانتقال والفحص تبين العثور على جثة "خ. ق" الشهير بـ"شيكا" ميكانيكي وبه آثار خنق وتعذيب بالكهرباء ومقطوع جزء حساس من جسده ويقيم بمفرده وغير متزوج.

 

وأظهرت الكاميرات رجل وسيدة حال خروجهما من محل سكن المجني عليه، وبعمل التحريات تبين أن المجني عليه يرتبط بعلاقة غير شرعية مع ربة منزل منذ 8 سنوات، وينفق عليها وعلى طفلتها دون زواج، ومنذ قرابة 3 سنوات تزوجت عشيقته بشاب وظلت علاقة المجني عليه بالسيدة مستمرة، وكانت توهم زوجها بأنها لدى شقيقتها وتذهب إلى منزل المجني عليه لممارسة الرذيلة.

 

وفي الآونة الأخيرة حاولت العشيقة إنهاء تلك العلاقة ولكن المجني عليه رفض وهددها بفضح أمرها فاستعانت تلك السيدة بزوجها، وأوهمته بتعرض المجني عليه لها وطلبه منها إقامة علاقة غير شرعية معها، وأقنعت زوجها بقتله، وفي سبيل ذلك قامت بالذهاب إلى منزل المجني عليه وصعد خلفها زوجها وقاما بقتل الميكانيكي.

 

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