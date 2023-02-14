شقيق قاتلة أمها ببورسعيد يفجر مفاجآت غير متوقعة





كشف شقيق نورهان المتهمة بقتل والدتها في بورسعيد كواليس تفاصيل جديدة بالحادثة التي شغلت الرأي العام وأثارت جدلا واسعا عبر مواقع التواصل الاجتماعي، بعدما أقدمت فتاة بور سعيد على قتل والدتها بمساعدة عشيقها خشية افتضاح أمرهما.

وقال شقيق نورهان فتاة بورسعيد في أول ظهور له، أنه لا يصدق ذلك علي أخته موضحا انها تعرضت لضغوطات كثيرة في الفترة الماضية : أختي بريئة ومظلومة ومتعملش كده، نورهان اتحطت في ضغوطات كتير وكانت مهددة، كل اللي هي فيه دلوقتي بسبب خوفها علينا مقدرتش تتكلم ومقدرتش تعمل حاجة، أختي متستحقش الإعدام.

وأضاف أحمد شقيق نورهان فتاة بورسعيد- حسب القاهرة 24- أن شقيقته لم تكن تعلم أن الأمور سوف تصل بها إلى هذا الحد، مؤكدًا أنها لا تستطيع أن تقتل أو حتى تتفق لتنفيذ جريمة قتل.

وأشار شقيق نورهان، إلى طيب علاقته بشقيقته وأنها كانت تساعده وإخوته في الأمور الحياتية وخصوصا بعد نزول والدتها لسوق العمل قائلا: نورهان مكانتش أختي بس لا كانت أمي الثانية، الفترة الأخيرة لما ماما نزلت الشغل كانت هي اللي واقفة جنبنا وهي اللي كانت بتساعدنا وبتهتم بأخويا الصغير والنادي بتاعه، هي عمرها ما تعمل كده وعمرها ما تتفق على قتل حد، ماحدش يعرف هي كانت بتحب أمي إزاي.

وأضاف شقيق قاتلة والدتها في بورسعيد أن علاقة نورهان بوالدتها لم تكن مثل علاقة أي فتاة بوالدتها، وإنما كانتا مثل الأصدقاء والأشقاء، قائلًا: إحنا كنا كـ أسرة متماسكين ببعض ومكنش فيه بيننا أي مشاكل.