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أول تعليق من مها الصغير على أنباء طلاقها من أحمد السقا

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السقا وزوجته
الأحد، 28-04-2024 01:05 م

علقت المذيعة مها الصغير، مقدمة برنامج "الستات مايعرفوش يكدبوا"، الذي يذاع على شاشة cbc،على  الأنباء التي انتشرت بشأن طلاقها من الفنان أحمد السقا، والتي تصدرت محركات البحث خلال الساعات الماضية.
وقالت مها الصغير، أنه لا صحة لوقوع الطلاق بينها وبين أحمد السقا، وأن الشائعات التي انتشرت لا أساس لها من الصحة.
وعن مصدر الشائعات، قالت الإعلامية مها الصغير، إن السبب وراء تلك الشائعات هي ما قالته خلال حلقة يوم الأربعاء الماضي، من برنامج "الستات مايعرفوش يكدبوا" والمناقشات الاجتماعية التي تطرقت لها مع الإعلامية هبة الأباصيري، والتي كانت تتعلق عن تأثير الطلاق على حياة النساء، وعن عدم السعادة التي قد تعيشها النساء في ظل إهمال الزوج لها والتي اعتبارها الجمهور إنها تتعلق بحياتها الشخصية.
وأضافت: الناس فسرت الكلام وما جاء في حديثي على أنه يتعلق بحياتي الشخصية، وهذا ليس بجديد على السوشيال ميديا، وأكملت: قبل أيام قليلة كنت تحدثت في حلقة البرنامج عن تأثير السوشيال ميديا السلبي وتفسير لكل ما ينشر عليها وخاصة ما يتعلق بالمشاهير بطريقة مختلفة عن الواقع، وبالفعل هذا ما حدث الآن.
أول تعليق من مها الصغير على أنباء طلاقها من أحمد السقا
علقت المذيعة مها الصغير، مقدمة برنامج "الستات مايعرفوش يكدبوا"، الذي يذاع على شاشة cbc،على  الأنباء التي انتشرت بشأن طلاقها من الفنان أحمد السقا، والتي تصدرت محركات البحث خلال الساعات الماضية.
وقالت مها الصغير، أنه لا صحة لوقوع الطلاق بينها وبين أحمد السقا، وأن الشائعات التي انتشرت لا أساس لها من الصحة.
وعن مصدر الشائعات، قالت الإعلامية مها الصغير، إن السبب وراء تلك الشائعات هي ما قالته خلال حلقة يوم الأربعاء الماضي، من برنامج "الستات مايعرفوش يكدبوا" والمناقشات الاجتماعية التي تطرقت لها مع الإعلامية هبة الأباصيري، والتي كانت تتعلق عن تأثير الطلاق على حياة النساء، وعن عدم السعادة التي قد تعيشها النساء في ظل إهمال الزوج لها والتي اعتبارها الجمهور إنها تتعلق بحياتها الشخصية.
وأضافت: الناس فسرت الكلام وما جاء في حديثي على أنه يتعلق بحياتي الشخصية، وهذا ليس بجديد على السوشيال ميديا، وأكملت: قبل أيام قليلة كنت تحدثت في حلقة البرنامج عن تأثير السوشيال ميديا السلبي وتفسير لكل ما ينشر عليها وخاصة ما يتعلق بالمشاهير بطريقة مختلفة عن الواقع، وبالفعل هذا ما حدث الآن.

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