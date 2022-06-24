أمير قطر في مصر.. وقمة مصرية قطرية غدًا السبت

الجمعة، 24-06-2022
01:04 ص
أفادت وسائل إعلام عربية ، بأن أمير قطر
الشيخ تميم بن حمد
سيجري زيارة
إلى مصر
اليوم الجمعة حيث يلتقي الرئيس عبد الفتاح السيسي
.
وقالت وسائل الإعلام
العربية، إنه من المقرر وصول أمير قطر
إلى القاهرة الجمعة حيث تعقد قمة مصر
ية قطرية
بين الرئيس عبد الفتاح السيسي
والشيخ تميم بن حمد يوم السبت المقبل.
وكانت أعلنت الدكتورة نيفين جامع وزيرة الصناعة والتجارة،
عن استثمارات قطرية جديدة في مصر
، من خلال عقد لقاء موسع مع رابطة رجال الأعمال القطريين
برئاسة الشيخ فيصل بن قاسم استعرضت فيه فرص الاستثمار بالسوق المصر
ي والمشروعات الحالية
والمستهدفة للشركات أعضاء الرابطة في مصر
.
وشددت الوزيرة على حرص الوزارة على تقديم كافة أوجه الدعم
والمساندة لـ الشركات القطرية المستثمرة بالسوق المصر
ي، وتذليل كافة العقبات التي تواجهها
وبما يسهم في التوسع في الاستثمارات الحالية، وضخ استثمارات جديدة بمصر
خلال المرحلة
المقبلة، مشيرة إلى أن هناك العديد من الفرص الاستثمارية المتاحة بالسوق المصر
ية والتي
تعد بوابة رئيسية للنفاذ إلى السوقين الأفريقي والأوروبي وذلك بفضل الاتفاقيات التجارية
التي ترتبط بها مصر
مع هذه الأسواق .
وأكدت الوزيرة الدور الهام لمجتمعي الأعمال بمصر
وقطر في
تعزيز أواصر التعاون الاقتصادى بين البلدين وإنشاء المزيد من المشروعات الاستثمارية
المشتركة، وبما يسهم في تحقيق التنمية الاقتصادية، وتلبية طموحات الشعبين الشقيقين،
وخلق المزيد من فرص العمل.