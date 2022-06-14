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عشرات المواطنين يقررون التنازل عن الجنسية المصرية.. والكشف عن السبب

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جواز سفر
Native
Teads
الثلاثاء، 14-06-2022 09:03 ص


تخلى عدد كبير من المواطنين عن جنسيتهم المصرية، مقابل الحصول على جنسيات أخرى وذلك بقرار من وزير الداخلية.

ونشرت عدة قرارات بأرقام مختلفة لعام 2022، جاء بينها تخلي 84 مواطنا عن الجنسية المصرية مقابل التجنس بالجنسية الأجنبية.

كما سمح وزير الداخلية لـ84 آخرين بالتجنس بالجنسية الأجنبية مع احتفاظهم بالجنسية المصرية، وفقا للمصري اليوم .

يذكر أن المادة 10 من القانون رقم 26 لسنة 1975 بشأن الجنسية المصرية نصت على أنه "لا يجوز لمصري أن يتجنس بجنسية أجنبية إلا بعد الحصول على إذن بذلك، يصدر بقرار من وزير الداخلية وإلا ظل معتبرا مصريًا من جميع الوجوه، وفى جميع الأحوال ما لم يقـرر مجلس الوزراء إسقاط الجنسية عنه طبقًا لحكم المادة 16 من هذا القانون".
 

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