عشرات المواطنين يقررون التنازل عن الجنسية المصرية.. والكشف عن السبب

الثلاثاء، 14-06-2022
09:03 ص
تخلى عدد كبير
من المواطنين عن جنسيتهم المصر
ية، مقابل الحصول على جنسيات أخرى وذلك بقرار من
وزير الداخلية.
ونشرت عدة
قرارات بأرقام مختلفة لعام 2022، جاء بينها تخلي 84 مواطنا عن الجنسية المصر
ية
مقابل التجنس بالجنسية الأجنبية.
كما سمح وزير
الداخلية لـ84 آخرين بالتجنس بالجنسية الأجنبية مع احتفاظهم بالجنسية المصر
ية،
وفقا للمصر
ي اليوم .
يذكر أن المادة
10 من القانون رقم 26 لسنة 1975 بشأن الجنسية المصر
ية نصت على أنه "لا يجوز
لمصر
ي أن يتجنس بجنسية أجنبية إلا بعد الحصول على إذن بذلك، يصدر بقرار من وزير
الداخلية وإلا ظل معتبرا مصر
يًا من جميع الوجوه، وفى جميع الأحوال ما لم يقـرر
مجلس الوزراء إسقاط الجنسية عنه طبقًا لحكم المادة 16 من هذا القانون".