كيف تستخرج رخصة القيادة الدولية من مصر

السبت، 04-06-2022
08:07 م
حددت الإدارة العامة للمرور عدة شروط لكي يتمكن طالب الخدمة
من تنفيذها والحصول على الرخصة، أهمها :
1- أن يكون الطالب مصر
يًا أو أجنبيًا مقيمًا في
مصر
وقت تقديم طلب الحصول على الرخصة.
2- أن يكون الطالب
حاصلًا على رخصة قيادة مصر
ية وفقًا لأحكام قانون المرور ولائحته التنفيذية وسارية المفعول
لمدة لا تقل عن سنة.
3- موافقة الإدارة العامة للمرور على صحة بيانات الرخصة المصر
ية
(شهادة تحريات).
4- يسمح باستخدام الرخصة في الدول بشرط دخول الدولة بتأشيرة
سياحية أو تأشيرة زيارة فقط.
5- إذا كان متوجهًا إلى السعودية لابد من تأشيرة عمرة أو حج
أو لغرض سياحي، ولا يجوز استخدامها لحاملي تأشيرة إقامة في الدولة أو العاملين في الدولة،
حيث يشترط في هذه الحالة استخراج رخصة القيادة الخاصة بالدولة المقام بها.
6- يشترط أن تكون السيارة التي تقودها مؤجره وليست باسمك، ولا
يجوز نهائيًا القيادة داخل مصر
باستخدام هذه الرخصة، حيث أنها لا تحل محل الرخصة المصر
ية،
حيث أنه لا يجوز استخدامها في القيادة داخل الدولة الصادرة منها.