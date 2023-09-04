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أمير سعودي في رد لاذع على رفض انتقال صلاح للدوري السعودي

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الأمير عبدالرحمن بن مساعد
الإثنين، 04-09-2023 02:12 م


أثار منشور على منصة "X" انتقد "شراء" السعودية للنجوم والمشاهير المصريين، حفيظة الأمير السعودي عبد الرحمن بن مساعد.
وجاء في منشور صاحب حساب "Great Eagle": "اشتروا الموسيقيين المصريين.. اشتروا المغنيين والفنانين المصريين.. اشتروا أثريين مصريين.. اشتروا إعلاميين مصريين.. أخدوا ثقافات مصرية.. هيموتوا على صلاح.. الي هيعمل لدوريهم أعلى مشاهدات هم الجمهور المصري. والي بيثقفهم ويفهمهم عالمية هم المصريين".
ورد الأمير على هذا المنشور قائلا: "نحترم مصر ونجلها ( أكثر منك بالتأكيد) فنحن لا نرى أن الموسيقيين المصريين يباعون لنشتريهم ولا نرى أن المغنيين والفنانين المصريين يباعون لنشتريهم ولا نرى أن الإعلاميين المصريين يباعون لنشتريهم أما الثقافة المصرية نستفيد منها نعم ونفخر بها مثلما نستفيد من أي ثقافة في العالم ولذلك نمضي بخطى سريعة في التطور والنمو والتقدم ولا نشغل نفسنا بمراقبة ما يفعله غيرنا بل ننشغل في تطوير بلادنا وشعبنا ولذلك تقدمنا ونتقدم وسنتقدم أكثر بعون الله وفضله ثم بعزيمة شعب عظيم وقيادة عظيمة".
وتابع الأمير: "أما بالنسبة للاعب الكبير محمد صلاح فنحن لا نسعى لشرائه بل لشراء عقده الذي بيع لأكثر من نادي منذ أن كان في نادي المقاولون الى أن وصل لليفربول وأصبح من أهم لاعبي العالم لذلك سعينا لشراء عقده ليساهم في الخطة الموضوعة لجعل الدوري السعودي من أهم خمس دوريات في العالم وسيكون كذلك وستراه وستعلق عليه بتعليق يفوق حنق تعليقك هذا .. إن جاء صلاح سيضيف للدوري السعودي وسنسعد به بين أهله وفي بلده وإن لم يأت لن يتأثر المشروع الرياضي السعودي وستتحقق أهدافه بعون الله ورغم أنفك.. كل الاحترام والحب والتقدير لمصر وكل ما عكس ذلك هو لك".

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