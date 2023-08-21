مفاجأة في فيديو العريس الخليجي الذي أثار ضجة في مصر

الإثنين، 21-08-2023
01:50 م
أثار مقطع فيديو متداول عبر مواقع التواصل الاجتماعي" فيس بوك" جدلاً كبيراً، بسبب ظهور عريس "خليجي" يقوم بإلقاء النقود على عروس
ته المصر
ية خلال حفل زفافهما، وردة فعل أهل العروس
وهم يتنافسون على الأموال .
القصة كاملة
وعن حقيقة الفيديو المتداول، اتضح أن العريس يُدعى عبد الله، مصر
ي الجنسية، ويعمل فى إحدى دول الخليج العربي، والفتاة تُدعى مروة، وأن الواقعة حدثت في إحدى قاعات الزفاف بمركز أبو كبير في محافظة الشرقية،
وقالت أسرة العروس
على الفيديو المتداول: "العريس يعمل فى إحدى دول الخليج وكان يرتدي الزي الخليجي بطلب من عروس
ته، واللي حصل مش مقصود، ولا توجد أي إهانة في ذلك الأمر، وبدل ما بنوزع شكولاتة على المعازيم، رمي فلوس عشان قيمتها أكبر".
وأضاف شقيق العروس
: "ما حدث طبيعي واللي يتكلم يتكلم، وحفل زفافهما جاء بعد قصة حب طويلة، وستذهب للعيش مع زوجها في إحدى الدول الخليجية، والفرح كان جميل، والفلوس التي ألقاها العريس كانت من فئة الـ 100 جنيه المصر
ية".