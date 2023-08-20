مفاجأة في سعر الدولار بالسوق السوداء وهذا سعره الآن بالبنوك





استقر سعر الدولار اليوم في مصر مقابل الجنيه، وسط ترقب بالسوق السوداء.

وتفاعل السوق مع الأخبار الإيجابية من الحكومة التي اعتمدت الموافقة على طلبات بعض الشركات الخاصة بشراء أراض بالدولار، ما يدعم زيادة السيولة بالسوق وموارد الحكومة الدولارية.

هذه الخطوة تستهدف زيادة الحصيلة الدولارية لمواجهة أزمة شح الدولار، حيث اعتمدت الحكومة عددا من المبادرات التي من شأنها جذب استثمارات وعملات أجنبية من الخارج.

قرارا بيع الأراضي بالدولار تزامن مع إصدار الرئيس عبدالفتاح السيسي قراراً بالتجديد لحسن عبدالله قائماً بأعمال محافظ البنك المركزي المصري لمدة عام تبدأ من 18 أغسطس 2023 .

حيث يستكمل حسن عبدالله القائم بأعمال محافظ البنك المركزي إجراءاته وخطواته نحو اتباع سياسة نقدية لمواجهة ارتفاع معدلات التضخم ، خلافا لخطوات الإصلاح فيما يخص اتباع سياسة سعر صرف مرن وفقا لاتفاقات مع صندوق النقد الدولي في ديسمبر 2022.

سعر الدولار

استقر سعر الدولار في البنك المركزي المصري على مستوياته السابقة عند 30.82 جنيه للشراء و30.95 جنيه للبيع.

ويتداول الدولار في السوق السوداء بين 38 جنيها و 40 جنيها ، رغم استقرار سعر الدولار في السوق الرسمية عند مستوى 30.95 جنيه للدولار.

سعر الدولار اليوم في البنو

وفي البنوك العاملة في السوق المصرية سجل سعر الدولار اليوم مقابل الجنيه مستوى 30.85 جنيه للشراء، و30.95 جنيه للبيع.

سعر الدولار اليوم في بنك القاهرة

وبلغ سعر الدولار الأمريكي مقابل الجنيه المصري 30.85 جنيه للشراء و30.95 جنيه للبيع في بنك القاهرة.

سعر الدولار اليوم في البنك الأهلي

وسجل سعر الدولار اليوم مقابل الجنيه المصري في البنك الأهلي المصري (أكبر بنك حكومي) 30.75 جنيه للشراء و30.85 جنيه للبيع.

سعر الدولار اليوم في بنك مصر

وسجل سعر الدولار اليوم في بنك مصر 30.75 جنيه للشراء و30.85 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك الإسكندرية

وفي بنك الإسكندرية بلغ سعر شراء الدولار اليوم مقابل الجنيه 30.85 جنيه، بينما بلغ سعره للبيع 30.95 جنيه.

سعر الدولار في بنك cib

وحافظ سعر الدولار اليوم في مصر في البنك التجاري الدولي على أسعاره السابقة عند 30.85 جنيه للشراء و30.95 جنيه للبيع.

سعر الدولار اليوم في بنك أبوظبي الإسلامي

استقر سعر الدولار اليوم مقابل الجنيه في بنك أبوظبي الإسلامي عند 30.9 جنيه للشراء و30.95 جنيه للبيع.

سعر الدولار اليوم في شركات الصرافة

استقر سعر صرف الدولار مقابل الجنيه في شركات الصرافة عند مستوى 30.75 جنيه للشراء و30.95 جنيه للبيع.

ماذا يحدث في السوق السوداء ؟

وبلغ سعر الدولار في السوق السوداء اليوم 38 و 40 جنيها للبيع ، بينما يشهد السوق حالة من الترقب والارتباك، على خلفية توقعات بخفض جديد للجنيه المصري مقابل الدولار الأمريكي .