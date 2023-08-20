الأحد 20 أغسطس 2023
توقيت مصر 17:14 م
المصريون
رئيس مجلس الإدارة و رئيس التحرير

جمال سلطان

pdf
بحث متقدم

مفاجأة في سعر الدولار بالسوق السوداء وهذا سعره الآن بالبنوك

"القذارة مكانها الزبالة".. نقابة الموسيقيين تقرر وقف "كزبرة" عن الغناء

شاهد.. صديقة نيمار تستعرض ملابسها بعد انتقالها للعيش في السعودية

كاش مايوه.. رانيا يوسف تثير الجدل بإطلالة جريئة من الساحل

تنبأ بقرب أجله.. وفاة مطرب المهرجانات "كالوشا" بأزمة قلبية مفاجئة

الجثث خرجت من المقابر.. انهيار حوض مياه تبريد بمحطة كهرباء بأسيوط (صور)

رسميًا.. الحكومة توضح حقيقة تأجيل موعد بدء الدراسة

شاهد.. امرأة تهاجم حارق المصحف بطفاية حريق

رسائل الرئيس السيسي كاملة: حلول نهائية وربنا شاهد

استقالات جماعية لمجلس إدارة نادي الزمالك

مفاجأة في سعر الدولار بالسوق السوداء وهذا سعره الآن بالبنوك

2093600_0
الدولار
الأحد، 20-08-2023 01:34 م


 

استقر سعر الدولار اليوم في مصر مقابل الجنيه، وسط ترقب بالسوق السوداء.

 

وتفاعل السوق مع الأخبار الإيجابية من الحكومة التي اعتمدت الموافقة على طلبات بعض الشركات الخاصة بشراء أراض بالدولار، ما يدعم زيادة السيولة بالسوق وموارد الحكومة الدولارية.

 

هذه الخطوة تستهدف زيادة الحصيلة الدولارية لمواجهة أزمة شح الدولار، حيث اعتمدت الحكومة عددا من المبادرات التي من شأنها جذب استثمارات وعملات أجنبية من الخارج.

 

 

قرارا بيع الأراضي بالدولار تزامن مع إصدار الرئيس  عبدالفتاح السيسي قراراً بالتجديد لحسن عبدالله قائماً بأعمال محافظ البنك المركزي المصري لمدة عام تبدأ من 18 أغسطس  2023 .

 

حيث يستكمل حسن عبدالله القائم بأعمال محافظ البنك المركزي إجراءاته وخطواته نحو اتباع سياسة نقدية لمواجهة ارتفاع معدلات التضخم ، خلافا لخطوات الإصلاح فيما يخص اتباع سياسة سعر صرف مرن وفقا لاتفاقات مع صندوق النقد الدولي في ديسمبر 2022.

 

سعر الدولار

استقر سعر الدولار في البنك المركزي المصري على مستوياته السابقة عند 30.82 جنيه للشراء و30.95 جنيه للبيع.

ويتداول الدولار في السوق السوداء بين 38 جنيها و 40 جنيها ، رغم استقرار سعر الدولار في السوق الرسمية عند مستوى 30.95 جنيه للدولار.

 

سعر الدولار اليوم في البنو

وفي البنوك العاملة في السوق المصرية سجل سعر الدولار اليوم مقابل الجنيه مستوى 30.85 جنيه للشراء، و30.95 جنيه للبيع.

 

سعر الدولار اليوم في بنك القاهرة

وبلغ سعر الدولار الأمريكي مقابل الجنيه المصري 30.85 جنيه للشراء و30.95 جنيه للبيع في بنك القاهرة.

 

سعر الدولار اليوم في البنك الأهلي

وسجل سعر الدولار اليوم مقابل الجنيه المصري في البنك الأهلي المصري (أكبر بنك حكومي) 30.75 جنيه للشراء و30.85 جنيه للبيع.

 

سعر الدولار اليوم في بنك مصر

وسجل سعر الدولار اليوم في بنك مصر 30.75 جنيه للشراء و30.85 جنيه للبيع.

 

سعر الدولار في بنك الإسكندرية

وفي بنك الإسكندرية بلغ سعر شراء الدولار اليوم مقابل الجنيه 30.85 جنيه، بينما بلغ سعره للبيع 30.95 جنيه.

 

سعر الدولار في بنك cib

وحافظ سعر الدولار اليوم في مصر في البنك التجاري الدولي على أسعاره السابقة عند 30.85 جنيه للشراء و30.95 جنيه للبيع.

 

سعر الدولار اليوم في بنك أبوظبي الإسلامي

استقر سعر الدولار اليوم مقابل الجنيه في بنك أبوظبي الإسلامي عند 30.9 جنيه للشراء و30.95 جنيه للبيع.

 

سعر الدولار اليوم في شركات الصرافة

استقر سعر صرف الدولار مقابل الجنيه في شركات الصرافة عند مستوى 30.75 جنيه للشراء و30.95 جنيه للبيع.

 

ماذا يحدث في السوق السوداء ؟

وبلغ سعر الدولار في السوق السوداء اليوم 38 و 40 جنيها للبيع ، بينما يشهد السوق حالة من الترقب والارتباك، على خلفية توقعات بخفض جديد للجنيه المصري مقابل الدولار الأمريكي .

إقرأ ايضا

173-195010-ahmed-zewail-festival-2

"القذارة مكانها الزبالة".. نقابة الموسيقيين تقرر وقف "كزبرة" عن الغناء

ص

كاش مايوه.. رانيا يوسف تثير الجدل بإطلالة جريئة من الساحل

173-233405-death-festivals-galosha-2

تنبأ بقرب أجله.. وفاة مطرب المهرجانات "كالوشا" بأزمة قلبية مفاجئة

أخبار متعلقة

IMG-20230817-WA0010

أمطار وسيول خلال ساعات.. تحذير عاجل من الأرصاد الجوية

images

هل الطائرة التي تم ضبطها في زامبيا محملة بملايين الدولارات والذهب مصرية؟

173-201416-malfunction-of-the-metro-in-egypt_700x400

300 جنيه عن كل دقيقة.. المترو يفرض غرامة رادعة على راكب عطّل القطار

images

تحرك عاجل بعد تحذير السعودية وسلطنة عمان من منتج مصري

download (3)

شقيقتها السبب.. صدفة كشفت لزوج خيانة زوجته له رغم إنجاب 5 أبناء

85788fa1-ac58-467b-9a86-5c21e4748779

التهمتها النيران في البحر.. احتراق 3 آلاف سيارة في سفينة كانت متجهة إلى مصر