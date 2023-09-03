



وثق فيديو أول ظهور للمتهمين بقتل الدكتور أسامة صبور، المعروف إعلاميا ب"طبيب الساحل" ودفنه داخل عيادته في القاهرة، داخل المحكمة خلال أولى جلسات المحاكمة التي عقدت داخل محكمة جنايات القاهرة.

أول ظهور للمتهمين

وظهر المتهمون وهم طبيب - صديق المجني عليه- وزوجته عرفيا "محامية"، وممرض، وقد بدا على وجوههم علامات الحسرة، فيما بكت المتهمة الثانية.

تأجيل المحاكمة

وطالب دفاع المتهم الأول أحمد شحته في قضية طبيب الساحل، بتأجيل محاكمة المتهمين، من أجل الاطلاع على ملف القضية، فيما طالب محامي المتهمة الثانية بإخلاء سبيلها،بسبب ظروفها الصحية زاعما أنها مريضة.

وقضت المحكمة بتأجيل محاكمة المتهمين لليوم الثاني من شهر أكتوبر المقبل.

تفاصيل الواقعة