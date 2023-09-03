الأحد 03 سبتمبر 2023
توقيت مصر 19:35 م
المصريون
رئيس مجلس الإدارة و رئيس التحرير

جمال سلطان

pdf
بحث متقدم

بعدما تجاوز 41 جنيهًا.. مفاجأة في سعر الدولار بالسوق السوداء اليوم

"الجسم يجب أن يُستتر".. شيماء سيف تهاجم فتيات المايوه: فين الحياء؟

محمد أنور يكشف أغرب وظيفة عمل بها: احتضان رجل طوال اليوم

صور صادمة.. نجمة "ذا فويس كيدز" في حفل زفافها

أغرب جريمة بدولة عربية.. توجيه تهمة القتل العمد والضحية على قيد الحياة

تهز الزمالك.. يقتل والده ثم يسجد شكرًا لله في الشارع

مقتل شاب مصري في لبنان بطريقة بشعة

فتاة سعودية تسأل والدها عن سبب زواجه من مغربية.. ويفاجئها بالرد (فيديو)

الهندية راخي ساوانت تنهار بالبكاء أمام الكعبة بعد اعتناق الإسلام

حتحوت يكشف تطورات صادمة في أزمة القيد بالزمالك

محامية وطبيب وممرض.. أول ظهور لقتلة "طبيب الساحل" داخل المحكمة

download
المتهمين
الأحد، 03-09-2023 01:05 ص

 

 

وثق فيديو أول ظهور للمتهمين بقتل الدكتور أسامة صبور، المعروف إعلاميا ب"طبيب الساحل" ودفنه داخل عيادته في القاهرة، داخل المحكمة خلال أولى جلسات المحاكمة التي عقدت داخل محكمة جنايات القاهرة.

أول ظهور للمتهمين

وظهر المتهمون وهم طبيب - صديق المجني عليه- وزوجته عرفيا "محامية"، وممرض، وقد بدا على وجوههم علامات الحسرة، فيما بكت المتهمة الثانية.

 

تأجيل المحاكمة

وطالب دفاع المتهم الأول أحمد شحته في قضية طبيب الساحل، بتأجيل محاكمة المتهمين، من أجل الاطلاع على ملف القضية، فيما طالب محامي المتهمة الثانية بإخلاء سبيلها،بسبب ظروفها الصحية زاعما أنها مريضة.

وقضت المحكمة بتأجيل محاكمة المتهمين لليوم الثاني من شهر أكتوبر المقبل.

 

تفاصيل الواقعة

وكانت النيابة العامة أحالت طبيبا بشريا ومشرفا إداريا يعمل بعيادته وامرأة تربطه بها علاقة زواج عرفي، إلى محكمة الجنايات بعدما انتهت تحقيقاتها معهم إلى ثبوت اتهامهم بجناية قتله عمدًا مع سبق الإصرار المقترنة بجنايات خطفه بالتحايل، وسرقته بالإكراه، واحتجازه دون وجه حق، وتعذيبه بدنيًّا قبل القتل؛ لرغبتهم في الاستيلاء على أمواله، بعدما أوعز إليهم الطبيب المتهم بذلك لمعرفته بالمجني عليه وعلمه بثرائه.

إقرأ ايضا

173-190604-shaima-saif-attacks-modesty_700x400

"الجسم يجب أن يُستتر".. شيماء سيف تهاجم فتيات المايوه: فين الحياء؟

30164-محمد-انور

محمد أنور يكشف أغرب وظيفة عمل بها: احتضان رجل طوال اليوم

173-001804-wedding-noor-moon-the-voice-kids_700x400

صور صادمة.. نجمة "ذا فويس كيدز" في حفل زفافها

أخبار متعلقة

IMG-20230828-WA0007

طفلة تنتقم من والدها وتقتله بطريقة جهنمية في الجيزة

download

أثارت الجدل.. راقصة في حفل تكريم أوائل الثانوية العامة (فيديو)

IMG-20230821-WA0016

أنهى حياتها على فراش الزوجية والسبب صادم

IMG-20230821-WA0029

مفاجأة في فيديو العريس الخليجي الذي أثار ضجة في مصر

2093600_0

مفاجأة في سعر الدولار بالسوق السوداء وهذا سعره الآن بالبنوك

IMG-20230817-WA0010

أمطار وسيول خلال ساعات.. تحذير عاجل من الأرصاد الجوية