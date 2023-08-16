الخميس 17 أغسطس 2023
توقيت مصر 06:13 ص
المصريون
رئيس مجلس الإدارة و رئيس التحرير

جمال سلطان

pdf
بحث متقدم

الكويت تُرحل مهندس مصري وتمنعه من دخول أراضيها لسبب غريب!

فاتن يوسف تفاجئ الجميع وتعلن اعتزال الغناء: همدح النبي فقط

مسكتها من فخذها الشمال.. اعترافات مثيرة لسائق "أوبر" نجل شيف شهير في هتك عرض فتاة

مفاجأة.. أحمد مرتضى منصور رئيسًا للزمالك خلفًا لوالده

دولة خليجية.. أرخص مدينة في العالم للعيش بها

أول تعليق رسمي من ليفربول على قرب رحيل صلاح

شاهد.. عريس يضرب عروسته بعنف ليلة الدخلة أمام الجميع

الدينار الكويتي والبحريني في الصدارة.. أسعار العملات العربية والأجنبية أمام الجنيه

سعودي يستدرج زوجته بعيدًا عن الأنظار ثم يقوم بفعل شنيع معها

فنانة لبنانية تثير ضجة عن عادل إمام.. ماذا حدث؟

هل الطائرة التي تم ضبطها في زامبيا محملة بملايين الدولارات والذهب مصرية؟

images
الذهب المضبوط
الأربعاء، 16-08-2023 10:20 ص

ضجت مواقع التواصل الاجتماعي بعد تقارير تفيد بضبط سلطات زامبيا طائرة قادمة من القاهرة إلى لوساكا، على متنها 5.7 مليون دولار نقدا و602 قطعة من سبائك الذهب و5 مسدسات مع 126 طلقة.
وأشار نشطاء إلى رمز الطائرة المذكور "T7-ww"، وسط تكهنات وتساؤلات حول ما إذا كانت مصرية أم لبنانية.
وقال الصحفي المصري عبد الواحد عاشور إن الطائرة والأموال ليست مصرية، مشيرا إلى أنها تحمل حروف تسجيل "T7"، وهو رقم تسجيل لبناني. وأضاف في منشور على منصة "X" أن الطائرة لبنانية مرت ترانزيت فقط عبر مطار القاهرة.
وفي وقت سابق، صرح المدير العام لهيئة مكافحة المخدرات في زامبيا، ناسون باندا، بأن الطائرة القادمة من القاهرة تحمل "بضائع خطرة"، هبطت يوم الاثنين حوالي الساعة السابعة مساء بالتوقيت المحلي في مطار كينيث كاوندا الدولي في لوساكا.
وقال إنه تم ضبط هذه الطائرة وطائرة أخرى تابعة لشركة طيران محلية، مشيرا إلى أن الأموال عُهد بها إلى بنك زامبيا بانتظار نتيجة التحقيق.
واحتجزت السلطات الزامبية 10 أشخاص، بينهم مواطن زامبي و6 مصريين وهولندي وإسباني ولاتفي، لإجراء مزيد من التحقيقات.



إقرأ ايضا

IMG-20230816-WA0003

الكويت تُرحل مهندس مصري وتمنعه من دخول أراضيها لسبب غريب!

images (1)

فاتن يوسف تفاجئ الجميع وتعلن اعتزال الغناء: همدح النبي فقط

Screenshot_20230816_100318

مسكتها من فخذها الشمال.. اعترافات مثيرة لسائق "أوبر" نجل شيف شهير في هتك عرض فتاة

أخبار متعلقة

173-201416-malfunction-of-the-metro-in-egypt_700x400

300 جنيه عن كل دقيقة.. المترو يفرض غرامة رادعة على راكب عطّل القطار

images

تحرك عاجل بعد تحذير السعودية وسلطنة عمان من منتج مصري

download (3)

شقيقتها السبب.. صدفة كشفت لزوج خيانة زوجته له رغم إنجاب 5 أبناء

85788fa1-ac58-467b-9a86-5c21e4748779

التهمتها النيران في البحر.. احتراق 3 آلاف سيارة في سفينة كانت متجهة إلى مصر

b6821cdc-be75-4a42-97be-94af4f96cbfb

نجيب ساويرس يثير الجدل: كده كده بايظة

download

شاهد.. حفل زفاف ديانا فاخوري.. حضرت العروس وغاب العريس