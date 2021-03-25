الخميس 25 مارس 2021
توقيت مصر 16:46 م
المصريون
رئيس مجلس الإدارة و رئيس التحرير

جمال سلطان

pdf
بحث متقدم

أمر ملكي بتنفيذ حد القتل في صالح المسعودي بمكة

فنانة شهيرة تُعري ظهرها وتوجه رسالة «للي بيجري ورا النسوان»

وفاة مخرج شهير بشكل مفاجئ

فيديو مرعب.. مسلحون يحاصرون حافلة منتخب "بليز" قبل تصفيات المونديال

تردد قناة مفتوحة تبث مباراة مصر وكينيا اليوم

خميس المتعة والإثارة.. تعرف على جدول ومواعيد مبارايات اليوم

«خناقة أيمن أشرف».. شوبير يفتح النار على مهاجمي حسام البدري

محامي حلا الترك يفجر مفاجأة لأول مرة عن قضيتها مع والدتها

ظهور مفاجئ للواء أحمد عسيري بعد براءته من مقتل «خاشقجي»

شاهد.. لحظة اغتيال محمود الورفلي

ADS
 

أمر ملكي بتنفيذ حد القتل في صالح المسعودي بمكة

20200512093107844
وزارة الداخلية
 
الخميس، 25-03-2021 03:12 م المصريون

أصدرت وزارة الداخلية السعودية، اليوم بياناً بشأن تنفيذ حكم القتل قصاصاً في أحد الجناة بمكة المكرمة، بعد صدور أمر ملكي بتنفيذ حكم المحكمة.
وفيما يلي نص البيان:
أقدم / صالح بن سالم بن ذياب المسعودي – سعودي الجنسية – على قتل / وقيت بن حسن بن عبدالله المالكي – سعودي الجنسية -، وذلك بإطلاق النار عليه مما أدى لوفاته.
وبفضل الله تمكنت سلطات الأمن من القبض على الجاني المذكور, وأسفر التحقيق معه عن توجيه الاتهام إليه بارتكاب جريمته, وإحالته إلى المحكمة العامة صدر بحقه صك يقضي بثبوت ما نسب إليه والحكم عليه بالقتل قصاصًا , وتأجيل تنفيذه حتى بلوغ القصار من ورثة القتيل وثبوت أهليتهم واتفاقهم مع بقية الورثة على تنفيذ القصاص ثم ألحق بالصك الحكم بثبوت بلوغ وتكليف القصار من ورثة المجني عليه ومطالبتهم مع بقية الورثة باستيفاء القصاص من الجاني وأيد الحكم من محكمة الاستئناف ومن المحكمة العليا , وصدر أمر ملكي بإنفاذ ما تقرر شرعًا , وأيد من مرجعه بحق الجاني المذكور.
وتم تنفيذ حكم القتل قصاصًا بالجاني / صالح بن سالم بن ذياب المسعودي اليوم الخميس 12 / 8 / 1442هـ، بالعاصمة المقدسة في منطقة مكة المكرمة.
 

إقرأ ايضا

Capture

فنانة شهيرة تُعري ظهرها وتوجه رسالة «للي بيجري ورا النسوان»

ggggggosaa

وفاة مخرج شهير بشكل مفاجئ

9602353_1606834750

محامي حلا الترك يفجر مفاجأة لأول مرة عن قضيتها مع والدتها

أخبار متعلقة

0fc4890647ec198f6e6b452fa8c9d661de90f751

الملك سلمان يصدر أمرًا ملكيًا عاجلًا

أرشيفية

الداخلية السعودية تنفذ القصاص في «الشهراني».. وحكم بإعدام 5 آخرين

image

الملك سلمان يصدر أمرًا ملكيًا عاجلًا بشأن أمير حائل

1239074_0

هزت المملكة.. الملك سلمان يصدر أمرًا ملكيًا عاجلًا

Capture

ضربه على خصيتيه.. الملك سلمان يأمر بقتل «بشار» قصاصًا