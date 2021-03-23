الملك سلمان يصدر أمرًا ملكيًا عاجلًا

الثلاثاء، 23-03-2021
09:33 م
محمد فضل
أصدر خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان
بن عبدالعزيز آل
سعود، اليوم الثلاثاء، أمرًا ملكيًا بالموافقة على إصدار 4 صكوك شاملة لكامل مشروع
طريق الملك عبد العزيز الموازي (مسار) بمكة المكرمة لصالح شركة أم القرى للتنمية والإعمار،
بناءً على ما تم رفعه من قِبل الجهات المعنية والهيئة الملكية لمدينة مكة المكرمة والمشاعر
المقدسة.
وبحسب وكالة الأنباء السعودية
"واس"، يعد إصدار
الصكوك الشاملة الموحدة أحد الأدوات التنظيمية التي طبقتها الهيئة الملكية مع الجهات
المعنية لمعالجة مشاكل تطوير العشوائيات في مدينة مكة المكرمة.
وأضافت أن مشروع طريق الملك عبد العزيز (مسار) أحد المشاريع الريادية المبنية على تطوير ومعالجة
الأحياء العشوائية بمدينة بمكة المكرمة، ويسهم من خلال معالجته ستة أحياء عشوائية رئيسة
في توفير بيئة عمرانية تنموية واستثمارية متكاملة تؤسس لنمط وارتباط حركي متنوع.
وأوضحت أن المشروع يقع في الجزء الغربي من مدينة مكة المكرمة
ضمن نطاق يمتد من المدخل الغربي للمدينة عند تقاطع طريق جدة السريع بالطريق الدائري
الثالث، مرورًا بعددٍ من الأحياء التي يغلب عليها الطابع العشوائي، وصولًا إلى مشروع
جبل عمر بطول 3.65 كيلو مترًا وعرض 320 مترًا بمساحة إجمالية للمشروع تصل إلى نحو
1.4 مليون مترًا مربعًا.
ويتميز المشروع بوجود ممر مشاة رئيس مرتبط بالمسجد الحرام
مرورًا بمشروع جبل عمر، بالإضافة إلى التنوع في استعمال الأراضي داخل محيطه مثل: الأسواق
التجارية الوحدات الفندقية، والسكنية، والمكاتب التجارية، التي تتكامل لتلبية متطلبات
سكان مدينة مكة المكرمة وزوارها.
ومن المتوقع أن تنتهي أعمال البنية التحتية لمشروع طريق الملك
عبد العزيز الموازي (مسار) في شهر أبريل 2022م بتكاليف تقديرية تصل إلى 23.475 مليار ريال.