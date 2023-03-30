الخميس 30 مارس 2023
توقيت مصر 11:29 ص
المصريون
رئيس مجلس الإدارة و رئيس التحرير

جمال سلطان

pdf
بحث متقدم

خالد يوسف يرد على انتقادات اختياره رانيا التومي: اختبرتها الأول.. مغرية ومثيرة

قرار رسمي بتغيير اسم الطفل"عبدالله محمد" إلى "شنودة" والديانة لـ مسيحي

نهى العمروسي: طلبوني أكون "بطلة إباحية"

أحمد موسى: الجنيه فقد 20% من قيمته خلال 3 شهور

قبل قرارات البنك المركزي اليوم.. سعر الدولار الرسمي في البنوك

شاهد.. كوكسال بابا يعتدي بالضرب على سعود القحطاني

قفزة في سعر الدولار أمام الجنيه بالسوق بالسوداء

الاتحاد الإفريقي يرفض إقامة تدريب الزمالك باستاد القاهرة

يكبرها بأكثر من 20 سنة.. منة فضالي تفجر مفاجآت عن زوجها السابق

تشويه وجه ملكة جمال النيل بـ 20 غرزة من جارها

ADS
 

أحمد موسى: الجنيه فقد 20% من قيمته خلال 3 شهور

2036850_0
أحمد موسى
Native
Teads
الخميس، 30-03-2023 10:51 ص

 

كشف الإعلامي أحمد موسى تفاصيل الأنباء المتداولة بشأن اجتماع لجنة السياسات النقدية التابعة للبنك المركزي المصري، اليوم الخميس، وما يُثار عن القيمة المتوقعة لرفع سعر الفائدة؛ في خضم الوضع الاقتصادي الدولي الحالي.

وقال أحمد موسى، خلال تقديم برنامج «على مسئوليتي»، عبر قناة «صدى البلد»، إن الجميع ينتظر ما سيسفر عنه اجتماع البنك المركزي، غدًا؛ حيث إنه لا يملك أحد أي معلومة في هذا الشأن.

 

وتابع موسى أن كل الخبراء يتوقعون رفع البنك المركزي رفع أسعار الفائدة، لافتًا إلى أن جميع المواقع الإعلامية المحلية أو العربية أو الدولية تعمل على نشر أخبار اقتصادية مكثفة عن مصر؛ بهدف عمل حالة ضغط عليها.

 

وأوضح الإعلامي أحمد موسى أن التوقعات الاقتصادية تُشير إلى رفع نحو 200 أو 300 نقطة أساس اليوم ، كما توقع البعض تعويم الجنيه أمام الدولار؛ وهي جميعها توقعات وتكهنات؛ وليس لها أي علاقة بالبيانات الرسمية من البنك المركزي.

 

وأكد أحمد موسى أن ارتفاع الأسعار يعني زيادة نسب التضخم، مؤكدًا أن الجنيه المصري فقد 20% من قيمته من شهر يناير حتى الآن؛ ومصر واجهت أكبر تضخم خلال الشهر الماضي.

 

إقرأ ايضا

images-11-2

خالد يوسف يرد على انتقادات اختياره رانيا التومي: اختبرتها الأول.. مغرية ومثيرة

2023_3_29_11_0_57_59

قرار رسمي بتغيير اسم الطفل"عبدالله محمد" إلى "شنودة" والديانة لـ مسيحي

2067965_0

نهى العمروسي: طلبوني أكون "بطلة إباحية"

أخبار متعلقة

download

انخفاض جديد في أسعار الذهب

2023_3_23_3_4_58_866

خالد البلشي يظهر رفقة أحمد موسى ونشأت الديهي والباز

2022090804010414

لأول مرة في التاريخ.. الدولار يتخطى 40 جنيهًا في العقود الآجلة

Capture

أحمد موسى يعلن "خبر سعيد": "ما شاء الله كله دولارات"

19_2021-637763987921969053-196

الدولار.. وزير التموين يكشف سبب انسحاب مصر من "اتفاق الحبوب"