



قال الإعلامي أحمد موسى، إن قناة السويس حققت رقم قياسي اليوم، معقبا: "خبر سعيد جدا".

وأضاف الإعلامي أحمد موسى، خلال تقديمه برنامج "على مسئوليتي"، المُذاع عبر فضائية " صدى البلد"،: "107 سفية اليوم عبرت قناة السويس"، معقبا: "هذا العبور لم يحدث في تاريخ مصر في يوم واحد".

وأشار الإعلامي أحمد موسى،: "قناة السويس تشهد عبور 107 سفينة كأعلى معدل عبور يومي في تاريخها"، مضيفا: "كل هذا دولارات وعملة صعبة داخلة للبلد".

ووجه الإعلامي أحمد موسى، الشكر للفريق أسامة ربيع رئيس هيئة قناة السويس ولكل العاملين بالهيئة، معقبا: “العبور تكلف جهد كبير جدًا، وإمكانيات كبيرة؛ بسم الله ما شاء الله العبور ده كله دولارات، وعملة صعبة”.

