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أحمد موسى يعلن "خبر سعيد": "ما شاء الله كله دولارات"

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احمد موسى
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الثلاثاء، 14-03-2023 09:19 ص

 

قال الإعلامي أحمد موسى، إن قناة السويس حققت رقم قياسي اليوم، معقبا: "خبر سعيد جدا".

 

وأضاف الإعلامي أحمد موسى، خلال تقديمه برنامج "على مسئوليتي"، المُذاع  عبر فضائية " صدى البلد"،: "107 سفية اليوم عبرت قناة السويس"، معقبا: "هذا العبور لم يحدث في تاريخ مصر في يوم واحد".

 

وأشار الإعلامي أحمد موسى،: "قناة السويس تشهد عبور 107 سفينة كأعلى معدل عبور يومي في تاريخها"، مضيفا: "كل هذا دولارات وعملة صعبة داخلة للبلد".

 

ووجه الإعلامي أحمد موسى، الشكر للفريق أسامة ربيع رئيس هيئة قناة السويس ولكل العاملين بالهيئة، معقبا: “العبور تكلف جهد كبير جدًا، وإمكانيات كبيرة؛ بسم الله ما شاء الله العبور ده كله دولارات، وعملة صعبة”.

 

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