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خالد البلشي يظهر رفقة أحمد موسى ونشأت الديهي والباز

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البلشي مع الأعلاميين
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Teads
الخميس، 23-03-2023 09:39 ص

 

ظهر الكاتب الصحفي خالد البلشي نقيب الصحفيين، برفقة الإعلامي أحمد موسى، ونشأت الديهي، ومحمد الباز، في سحور افتتاح مركز مصر الثقافي الإسلامي بالعاصمة الإدارية الجديدة.

وتم التقاط صور مع نقيب الصحفيين والإعلاميين التي تبين كم الفرح والسعادة بتواجد نقيب الصحفيين في الافتتاح، إذ يعد ظهور نقيب الصحفيين في افتتاح المركز الثقافي الإسلامي هو الظهور الثاني له في حفلات الرئيس السيسي بعد احتفالية اليوم العالمي للمرأة.

 

وشهد الرئيس عبدالفتاح السيسي افتتاح المركز الثقافي الإسلامي بالعاصمة الإدارية في أولى ليالي رمضان.

 

وهنأ الرئيس عقب وصوله الحاضرين بشهر رمضان الكريم.

 

وحضر الافتتاح المهندسون والعامليون في العاصمة الادارية، كما حضر الشباب المشاركون في برنامج «الدوم»، إذ بدء الحفلة بعزف موسيقي «رمضان جانا».

 

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