تدهور مفاجيء.. نقل ياسمين عبدالعزيز بطائرة إسعاف إلى سويسرا

الأربعاء، 11-08-2021
10:17 ص
شهدت الحالة الصحية للفنانة ياسمين عبدالعزيز
، تدهور
ًا وتطورات
جديدة، الأمر الذي دفع الأطباء وأسرتها لنقلها إلى سويسرا
لبدء رحلة علاج خارجية.
وغادرت مطار القاهرة الدولي متجهة بطائرة إسعاف
مجهزة إلى
جنيف، لاستكمال علاجها بأحد المستشفيات السويسرية من تداعيات العملية الجراحية التي
أجرتها في يوليو الماضي.
ووصلت الفنانة إلى المطار بسيارة إسعاف
مجهزة من إحدى المستشفيات
الخاصة، وسمح للسيارة بدخول بوابة صالة 4 المعنية بالطيران الخاص، لنقلها على طائرة
إسعاف
خاصة.
وأضافت أنه “تم نقلها بصحبة مرافقة للطائرة تحت إشراف إسعاف
المطار”، مشيرة إلى أن حالة ياسمين الصحية كانت مستقرة أثناء نقلها إلى الطائرة.