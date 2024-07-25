نجل سيدة الشرقية التي ضربتها زوجته : مراتي طالق

الخميس، 25-07-2024
01:31 م
واقعة
مؤسفة شهدتها محافظة الشرقية بعدما انتشر مقطع فيديو وثقته إحدى كاميرات المراقبة بمحافظة
الشرقية، يظهر لحظة تعرض سيدة مسنة تدعى "حنان" لواقعة سحل على يد زوجة ابنها
وتدعى"ن.ح.م" 20 عاما مقيمة بنطاق ديرب نجم على مرأى ومسمع من والدتها وسيدة
أخرى.
وكشف
علي نبيل زوج المتهمة، عن تمسكه بقرار الطلاق
من زوجته ردا على واقعة إهانة والدته،
قائلا: "اخترت أمي ورضاها عني، وطفلتي الرضيعة سأقاتل لأخذ حضانتها؛ لأن والدتها
غير مؤهلة لتربيتها وسأضمن حقوقها كاملة.
وتصدرت
واقعة سحل السيدة تريند مصر على مؤشر البحث الأكثر شهرة "جوجل"وعلى مواقع
التواصل الاجتماعي "فيس بوك وتويتر"، بسبب تعرضها للضرب والركل والسحل داخل
منزلها في محافظة الشرقية، الأمر الذي أصاب نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي بالصدمة.
فيما
أكدت الحاجة "حنان مبروك عبد الستار" لفيتو: "الواقعة حدثت يوم الجمعة
الماضية عندما فوجئت بزوجة ابنى على سلالم العقار السكنى التى تقيم فيه بديرب البلد
تعاتبنى وتصرخ في وجهي على عدم إحضارها المواسم المتأخرة لها (موسم عاشوراء و200 جنيه)
وعندما طالبتها بالتوقف عن الصراخ وضرورة دخول شقتها وقولتلها بالنص “ارجوكى ادخلي
شقتك مش عاوزين فضايح.. الجيران حوالينا بيسمعوا الكلام.. وان شاء الله هكلم ابني يبعتلك
فلوس وتشتري اللي انتى عوزاه.. فوجئت بقيامها بالتعدى عليا وحاولت والدتها التى كانت
شاهدة علي الواقعة ابعادها عنى واخراجها من المنزل إلا أنها فشلت”.
وأضافت،
أنها أبلغت نجلها فورا بما بدر من زوجته ليعود من سفره على الفور إلى بيته خلال الساعات
الماضية ويقوم بتقبيل يديها ورأسها وبكى بسبب ما حدث لها ويحرر محضرا في قسم الشرطة
بعدما فشلت محاولات العائلات لحل الخلافات بينهما خلال جلسة عرفية، لافتة إلى أن ابنها
متزوج منذ أكثر من سنة ونصف تقريبا.
عودة
نجلها من الخارج
وتابعت
الأم والدموع تنهمر من عينيها، أن "زوجة ابنها دائما ما كانت تفتعل الأزمات والمشاكل
قبل زواجها من ابنى.. وكانت الجوازة هتبوظ قبل ساعات من اتمام كتب الكتاب ولكن تم إنهاء
الخلاف بينهما بعد تدخل العقلاء.. مؤكدة: لن أترك حقي بعد تعمدها إهانتي والانفصال
هو الحل".
فيما
قال ابنها علي نبيل والذى جاء خصيصا من إحدى دول الخليج بعد إخباره بالواقعة إنه تحمل
مشقة السفر وتكبد خسائر مالية كبيرة بعد مغادرته محل عمله للاطمئنان على والدته وترضيتها..
متابعا: نساء العالم تعوض.. إلا الأم لا تعوض بأي ثمن..انا نفسيتى كانت سيئة جدا..
ولن أترك حق أمي مهما حصل.
وتداول
رواد السوشيال ميديا الساعات الماضية مقطع فيديو وثقته إحدى كاميرات المراقبة بمحافظة
الشرقية يظهر لحظة تعرض سيدة مسنة بنطاق محافظة الشرقية لواقعة سحل على يد زوجة نجلها
وتدعى"ن.ح.م"20 عاما مقيمة ديرب البلد على مرأى ومسمع من والدتها وسيدة أخرى.
وبالفحص
تبين أن ناشر مقطع الفيديو والذي انتشر كالنار في الهشيم على مواقع التواصل الاجتماعي،
نجل السيدة المعتدى عليها وزوج المتهمة والذي يعمل بالخارج.