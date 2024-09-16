الثلاثاء 17 سبتمبر 2024
توقيت مصر 14:15 م
المصريون
رئيس مجلس الإدارة و رئيس التحرير

جمال سلطان

pdf
بحث متقدم

رقم خيالي.. فتوح يعرض دية كبيرة على أسرة الضحية للتنازل

مصر تعتذر للسعودية.. ماذا حدث؟

شورت مثير.. نسرين طافش تثير الجدل بإطلالة جريئة

قرار عاجل من ولي العهد السعودي بشأن مصر

السنوار: المقاومة بخير وأعددنا أنفسنا لحرب استنزاف طويلة

"زي الخروف المسلوخ".. أول تعليق من أسرة ضحية أحمد فتوح بعد إخلاء سبيله

بعد تصويرها من منطقة حساسة.. شاكيرا تغضب وتغادر المسرح(فيديو)

منشد تونسي يقرأ القرآن على لحن الموسيقى ويثير الغضب

كيف قنصت مصر أغلى طائرة تملكها إسرائيل وأسقطتها في سيناء؟

بعد إيقاف برنامجه.. أحمد شوبير يعود من جديد

زوج ووالده يتقدمان ببلاغ رسمي ضد زوجته بسبب رضوى الشربيني

135-190401-egyptian-sues-radwa-el-sherbiny-show-2
ا
الإثنين، 16-09-2024 11:48 ص


تقدم مواطن ووالده ببلاغ رسمي ضد زوجته، بسبب ما اعتبروه إساءة لهما في برنامج "هي وبس" الذي تقدمه الإعلامية رضوى الشربيني.

وذكر البلاغ أن الزوج ووالده فوجئا بظهور الزوجة في البرنامج، حيث قامت بتوجيه اتهامات لهما واستخدام ألفاظ نابية بحقهما، إضافة إلى سرد وقائع غير صحيحة.

وأوضح البلاغ أن الزوجة استمرت طوال الحلقة في توجيه الإهانات والاتهامات لزوجها ولوالده، ووصفتهما بأوصاف بشعة لا تمت للحقيقة بصلة.

 

كما اتهمت الزوجة زوجها ووالده بالاعتداء عليها جسديًا أثناء فترة حملها.

 

وفي المقابل، نفى والد الزوج تلك الاتهامات جملة وتفصيلًا، مشددًا على أن المعلومات التي قدمتها الزوجة في البرنامج غير صحيحة تمامًا ولا تمت للواقع بصلة.

 

من هي رضوى الشربيني؟

رضوى الشربيني إعلامية تقدم برنامج "هي وبس" على قناة "سي بي سي سفرة" منذ فبراير2017.

قدمت رضوى بعض البرامج التلفزيونية منها برنامج "مخصص للسيارات" على قناة "المحور"، وبرنامج فني على قناة "الحياة".

كما قدمت برنامج "أنا مصر" على التلفزيون المصري، كما عملت في برنامج "بروباجندا تي في"، وذاع صيتها بسبب مواقفها المدافعة عن حقوق المرأة.

إقرأ ايضا

Capture

رقم خيالي.. فتوح يعرض دية كبيرة على أسرة الضحية للتنازل

2024_8_31_19_31_44_79

مصر تعتذر للسعودية.. ماذا حدث؟

1

شورت مثير.. نسرين طافش تثير الجدل بإطلالة جريئة

أخبار متعلقة

لاتن

بعد قصة حب عنيفة انتهت بالزواج.. خانها مع أعز صديقة لها

elaosboa95827

"عمل بلاوي".. طليقة حسن شاكوش تثير الجدل بتصريحات نارية

ا

بعد عام من الطلاق.. علياء البسيوني تفاجئ الجميع بعودتها لـ أحمد سعد

2019_8_6_4_14_3_762

"بيربط إيدي ويبصق علي".. زوجة تطلب الخلع بسبب أفعال زوجها الصادمة