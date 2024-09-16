زوج ووالده يتقدمان ببلاغ رسمي ضد زوجته بسبب رضوى الشربيني





تقدم مواطن ووالده ببلاغ رسمي ضد زوجته، بسبب ما اعتبروه إساءة لهما في برنامج "هي وبس" الذي تقدمه الإعلامية رضوى الشربيني.

وذكر البلاغ أن الزوج ووالده فوجئا بظهور الزوجة في البرنامج، حيث قامت بتوجيه اتهامات لهما واستخدام ألفاظ نابية بحقهما، إضافة إلى سرد وقائع غير صحيحة.

وأوضح البلاغ أن الزوجة استمرت طوال الحلقة في توجيه الإهانات والاتهامات لزوجها ولوالده، ووصفتهما بأوصاف بشعة لا تمت للحقيقة بصلة.

كما اتهمت الزوجة زوجها ووالده بالاعتداء عليها جسديًا أثناء فترة حملها.

وفي المقابل، نفى والد الزوج تلك الاتهامات جملة وتفصيلًا، مشددًا على أن المعلومات التي قدمتها الزوجة في البرنامج غير صحيحة تمامًا ولا تمت للواقع بصلة.

من هي رضوى الشربيني؟

رضوى الشربيني إعلامية تقدم برنامج "هي وبس" على قناة "سي بي سي سفرة" منذ فبراير2017.

قدمت رضوى بعض البرامج التلفزيونية منها برنامج "مخصص للسيارات" على قناة "المحور"، وبرنامج فني على قناة "الحياة".

كما قدمت برنامج "أنا مصر" على التلفزيون المصري، كما عملت في برنامج "بروباجندا تي في"، وذاع صيتها بسبب مواقفها المدافعة عن حقوق المرأة.