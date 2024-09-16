بعد قرار المركزي اليوم.. مفاجأة في سعر الدولار اليوم رسمياً





واصل سعر الدولار اليوم في مصر مقابل الجنيه، الإثنين 16 سبتمبر 2024، استقراره في أول أيام عودة القطاع المصرفي وشركات الصرافة، من إجازة استمرت لثلاثة أيام

ويطرح البنك المركزي المصري اليوم الإثنين، أذون خزانة بقيمة 60 مليار جنيه، بالتزامن مع استئناف العمل في القطاع المصرفي عقب إجازة المولد النبوي الشريف.

ووفقا لبيانات البنك المركزي سينقسم الطرح إلى أذون خزانة لأجل 91 يوماً بقيمة 35 مليار جنيه، وأذون لأجل 273 يومًا بقيمة 25 مليار جنيه.

وتعود البنوك اليوم إلى العمل بصورة طبيعية بعد 3 أيام متصلة من الإجازة نتيجة لتزامن إجازة المولد النبوي الشريف المقررة اليوم مع بداية أسبوع العمل في القطاع المصرفي بعد يومي العطلة الأسبوعية (الجمعة والسبت).

سعر الدولار في مصر اليوم الإثنين 16 سبتمبر 2024

سجل متوسط سعر الدولار في البنوك نحو 48.36 جنيه للشراء، و48.53 جنيه للبيع.

سعر الدولار في البنك المركزي المصري

في البنك المركزي المصري، تحدد سعر الدولار عند مستوى 48.37 جنيه للشراء، و48.51 جنيه للبيع.

سعر الدولار في البنك الأهلي

سجل سعر الدولار في البنك الأهلي مستوى 48.31 جنيه للشراء، و48.41 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك مصر

سجل سعر الدولار في بنك مصر مستوى 48.38 جنيه للشراء، و48.48 جنيه للبيع.البنك المركزي المصري - أرشيفية

سعر الدولار في بنك قطر الوطني الأهلي

بلغ سعر الدولار في بنك قطر الوطني الأهلي نحو 48.37 جنيه للشراء، و48.47 جنيه للبيع.

سعر الدولار في البنك العقاري العربي

ناهز سعر الدولار في البنك العقاري المصري العربي نحو 48.38 جنيه للشراء، و48.48 جنيه للبيع.

سعر الدولار في المصرف العربي الدولي

وصل سعر الدولار في المصرف العربي الدولي إلى 48.38 جنيه للشراء، و48.48 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك قناة السويس

تحدد سعر الدولار في بنك قناة السويس عند مستوى 48.38 جنيه للشراء، و48.48 جنيه للبيع.

أعلى سعر للدولار

سجل أعلى سعر للدولار في البنوك المصرية نحو 48.38 جنيه للشراء، و48.53 جنيه للبيع، داخل مصرف أبوظبي الإسلامي.