لماذا لم ترتفع عملة البيتكوين بعد حدث التنصيف؟

الإثنين، 16-09-2024
11:57 ص
ما هي الأسباب وراء عدم ارتفاع سعر البيتكوين حتى بعد حدث التنصيف الأخير؟
في أبريل، انتظر كل من هو مهتم بالعملات الرقمية في جميع أنحاء العالم بفارغ الصبر حدثًا مهمًا يُعرف باسم "تنصيف البيتكوين". تاريخياً، كان هذا الحدث، الذي يعقد كل أربع سنوات، حافزاً رئيسياً للزيادات الكبيرة في أسعار البيتكوين الأكثر شهرة في العالم. توقع الكثيرون أن يؤدي التنصيف إلى ارتفاع قيمة البيتكوين بشكل كبير.
ومع ذلك، فقد مرت أربعة أشهر منذ حدث تنصيف البيتكوين، ولم يشهد سعر عملة البيتكوين الارتفاع الهائل الذي توقعه الكثيرون. في حين وصلت عملة البيتكوين إلى ذروة بلغت قرابة الـ 65.500 دولارًا في 19 أبريل - يوم التنصيف - فقد ظلت راكدة منذ ذلك الحين.
بداية عليك فهم أهمية تنصيف البيتكوين والتأثير التاريخي لهذا الحدث
لفهم أهمية تنصيف البيتكوين، من الضروري معرفة كيفية عمل البيتكوين حيث أنه حجر الزاوية لأي شخص مهتم بتعلم كيفية الاستثمار في العملات المشفرة
واتخاذ قرارات مستنيرة بناء على تحركات وتقلبات السوق.
البيتكوين هي عملة رقمية لامركزية تعمل بدون سلطة مركزية، ويتم إنشاء عملات البيتكوين الجديدة من خلال عملية تسمى “التعدين”. يستخدم عمال المناجم أجهزة كمبيوتر قوية لحل المشكلات الرياضية المعقدة، وكمكافأة، يكسبون عملات البيتكوين.
إن فهم أساسيات عمل البيتكوين هو ومع ذلك، يقتصر عرض البيتكوين على 21 مليون قطعة نقدية، وللتحكم في هذا العرض، تخضع شبكة البيتكوين إلى ما يعرف بـ "التنصيف" كل أربع سنوات تقريبًا. يؤدي هذا الحدث إلى خفض مكافأة تعدين عملات البيتكوين الجديدة إلى النصف. يؤدي هذا الانخفاض في المكافآت إلى إبطاء معدل طرح عملات البيتكوين الجديدة في السوق، وبالتالي تقليل العرض، ومن الناحية النظرية، رفع الأسعار.
تاريخيًا، أعقب تنصيف البيتكوين زيادات كبيرة في الأسعار:
عام 2012: أدى التنصيف الأول إلى خفض المكافأة من 50 بيتكوين لكل كتلة إلى 25 بيتكوين. وفي العام التالي للتنصيف، ارتفع سعر بيتكوين من حوالي 12 دولارًا إلى أكثر من 1000 دولار - وهي زيادة هائلة.
عام 2016: تم خفض المكافأة إلى 12.5 بيتكوين لكل كتلة. ومرة أخرى، ارتفع سعر البيتكوين بشكل كبير، من حوالي 654 دولارًا في منتصف يوليو 2016 إلى 2432 دولارًا بعد عشرة أشهر تقريبًا، وهو ما يمثل زيادة بنسبة 271٪.
عام 2020: تم خفض المكافأة إلى 6.25 بيتكوين لكل كتلة. وأعقب هذا الحدث ارتفاع كبير في الأسعار، حيث قفزت قيمة بيتكوين من 8,628 دولارًا في مايو 2020 إلى 57,278 دولارًا بحلول مارس 2021 - وهي زيادة مذهلة بنسبة 563٪.
غذت هذه الاتجاهات التاريخية التوقعات العالية لحدث التنصيف في عام 2024. ومع ذلك، كما يظهر التاريخ، قد يستغرق الأمر عدة أشهر حتى يرتفع سعر البيتكوين.
لماذا لم يرتفع سعر البيتكوين بعد التنصيف في 2024؟
في حين أن عمليات التنصيف السابقة أدت إلى زيادات كبيرة في الأسعار، إلا أن النتيجة كانت مختلفة هذه المرة. هناك عدة عوامل يمكن أن تفسر سبب عدم ارتفاع سعر البيتكوين كما هو متوقع:
المكاسب المتوقعة تم تسعيرها مبكرًا
شهد سوق العملات الرقمية
تطورات مهمة حتى قبل التنصيف في أبريل. في يناير 2024، وافقت هيئة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية (SEC) على أول صناديق استثمار فورية للبيتكوين (صناديق متداولة في البورصة) على الإطلاق. واعتبرت هذه الموافقة خطوة كبيرة نحو القبول السائد للبيتكوين.
تسبب ترقب صناديق الاستثمار المتداولة هذه في حالة من جنون الشراء في الأشهر التي سبقت التنصيف. وقفز سعر بيتكوين بنسبة 31.5% بين نوفمبر 2023 ويناير 2024، ويرجع ذلك جزئيًا إلى الإثارة المحيطة بصناديق الاستثمار المتداولة.
بعد أن أصبحت صناديق الاستثمار المتداولة متاحة للتداول، ارتفع سعر بيتكوين مرة أخرى، ليصل إلى أعلى مستوى له على الإطلاق عند 73835 دولارًا في مارس 2024. وربما كان هذا الارتفاع مدفوعًا بشراء المستثمرين في وقت مبكر، متوقعين أن يؤدي حدث التنصيف إلى دفع الأسعار إلى أعلى.
يشير هذا النمط، المعروف باسم "شراء الإشاعة، بيع الأخبار"، إلى أن ارتفاع الأسعار الناتج عن الموافقة على صناديق الاستثمار المتداولة في البورصة، جنبًا إلى جنب مع حدث تنصيف البيتكوين، ربما يكون قد استوعب بالفعل الكثير من المكاسب المحتملة.
التحديات الاقتصادية العالمية
تلعب الظروف الاقتصادية العالمية أيضًا دورًا في سلوك سعر البيتكوين. وقد أدت عوامل مثل التضخم وارتفاع أسعار الفائدة إلى الضغط على ميزانيات المستهلكين، مما يترك لهم دخلًا أقل يمكن إنفاقه للاستثمار في الأصول المتقلبة مثل البيتكوين.
في أوقات عدم اليقين الاقتصادي، غالبا ما يبحث المستثمرون عن خيارات استثمارية أكثر أمانا وأقل تقلبا. على سبيل المثال، فإن سندات الخزانة الأمريكية، التي تقدم حاليًا عوائد بنسبة 4-5٪، والأسهم مثل تلك الموجودة
في مؤشر ناسداك، والتي وصلت إلى أعلى مستوياتها على الإطلاق، تقدم بدائل جذابة للبيتكوين.
في حين يُنظر إلى البيتكوين أحيانًا على أنها أداة تحوط ضد عدم الاستقرار الاقتصادي، على المدى القصير، يبدو أن هذه العوامل الاقتصادية تقلل من إمكانات سعرها.
خلاصة المقالة
لم يؤد حدث تنصيف البيتكوين إلى ارتفاع فوري في الأسعار كما كان يأمل الكثيرون. في حين أن التنصيف يقلل من المعروض من البيتكوين على المدى الطويل، فقد أدت عوامل أخرى مختلفة إلى تخفيف تأثيره على المدى القصير.
على الرغم من أن أداء سعر البيتكوين قد يكون مخيبا للآمال، إلا أن تنصيف البيتكوين يظل حدثًا مهمًا في قصة عملة البيتكوين والقيمة المحتملة على المدى الطويل. وكما هو الحال دائمًا، ستعتمد تحركات أسعار البيتكوين المستقبلية على كيفية تطور هذه العوامل وغيره.