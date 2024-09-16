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شاهد: إماراتيون يحتفلون بالمولد النبوي على طريقة "المالد"

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الإثنين، 16-09-2024 10:44 ص

 

وثق مقطع فيديو، لحظة احتفال عدد من المواطنين الإماراتيين بالمولد النبوي، على الطريقة القادرية الصوفية "المالد" في الإمارات.

والتقط الفيديو من داخل  قصر الراحل الشيخ محمد بن خالد آل نهيان.

وتعود جذور موروث "المالد" إلى أهل التصوف، وقد تنوعت طرق أداء هذه الأناشيد بتنوع البلاد، وتنوع اللغات والشعوب التي تعبر عن محبتها للنبي صلى الله عليه وسلم.

و "المالد" هو الاحتفال بمناسبة ميلاد النبي صلى الله عليه وسلم من خلال أداء الأناشيد، وقراءة قصة ولادته، وهو موروث إسلامي قديم عند أهل الإمارات ويختلف نوعية الاحتفال به من بلد إلى أخرى.


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