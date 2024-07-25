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بعد عودته إلى مصر.. شاب يقبل قدم والدته التي تعرضت للضرب على يد زوجته

الخميس، 25-07-2024 11:07 ص

وثق مقطع فيديو، قيام الشابالذي تعرضت والدته للضرب من قبل زوجته بتقبيل قدم والدته، بعد عودته من السفر.
وأظهر الفيديو حسب القاهرة 24، الشاب يقبل قدم والدته، فيما احتضنته والدته وبكت وظل الابن يبكي في أحضانها وحاولت قريبته تهدئته.
وقال الشاب : "انصدمت لما شفت الفيديو، وسبت شغلي وكل حاجة ورجعت عشان أراضي أمي وأبوس رجليها واعتذر لها"، مشيرا إلى أن زوجته افتعلت مشاكل أكثر من مرة وكان يسامحها حفاظا على استقرار الأسرة ولكن هذه المرة تجاوزت الحدود.
وأشار إلى أنه نشر الفيديو، بسبب مزاعم أسرة زوجته بأن والدته هي من بدأت المشاجرة وتعدت عليها بالضرب.
وكان الشاب المغترب عاد إلى مصر فور علمه بتعدي زوجته على والدته بالضرب وحرر محضر ضد زوجته ، وألقت الشرطة القبض عليها.

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