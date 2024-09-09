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الطبيب عنتيل الغربية.. زوجة طبيب أسنان تسلم النيابة فيديوهات إباحية لزوجها مع 24 سيدة

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الإثنين، 09-09-2024 10:19 ص

 

تواصل الجهات النيابية بمركز كفر الزيات في محافظة الغربية التحقيقات في واقعة ارتكاب طبيب أسنان شهير للأعمال الرزيلة مع سيدات داخل مسكن عيادته.

وجاء ذلك بناءً علي توجيهاته من جهة المستشار أحمد التهامي المحامي العام الأول لنيابات غرب طنطا الكلية، الذي أعطي توجيهاته العاجلة إلي رئيس النيابة الكلية بطنطا، باستدعاء طرفي التحقيق واتخاذ كافة الإجراءات القانونية.

وأفادت مصادر نيابية أن محامي الزوج طبيب أسنان شهير دفع ببطلان فيديوهات المقدمة داخل فلاشة، لافتا خلال سير تحقيقات النيابة العامة بأنها مفبركة ولا صحة لها، مشيرا إلى أن موكله يتعرض إلي مساومات من جهة زوجته وأبنائه علي حد قوله.

وكانت زوجة طبيب الأسنان تقدمت ببلاغ رسمي حول اكتشافها خيانته بفراش الزوجية عقب إرسال لها الفيديوهات عبر مجهول أمام منزل الأسرة.

كما وجهت النيابة العامة في طلبات رسمية باستدعاء الطبيب الشهير، والاستعلام عن كونه مسجلا في نقابة الأطباء الأسنان بالغربية من عدمه واتخاذ كافة الإجراءات القانونية حياله.

ووجهت النيابة العامة في اتهامها إلي الزوج بناءً علي البلاغ  بممارسة الرذيلة والفعل الفاضح مع سيدات أخريات تجاوز عددهن 24 سيدة، عقب صدور قرار من النيابة العامة باستدعائه بناءً علي بلاغ زوجته واتهامه بالخيانة الزوجية، وممارسة أعمال منافية للآداب واستغلال منزل عش الزوجية في ممارسة الأعمال الفاضحة.

وكانت مدينتا طنطا وكفر الزيات في محافظة الغربية شهدت استمرار حالة من الصدمة والدهشة حول شيوع نبأ شكوى سيدة متزوجة ضد زوجها طبيب أسنان شهير، استغل مسكن وعيادته داخل قرية كفر مشلة بكفر الزيات بمسقط رأسه بكفر الزيات، وتحرر محضر بالواقعة وباشرت النيابة التحقيق في الواقعة مع الطبيب المتهم.

وكانت مصادر داخل مديرية الصحة ونقابة الأطباء الأسنان بمحافظة الغربية اليوم عن مخاطبة النيابة العامة، للاستعلام عن هوية طبيب الأسنان المدعو "إ.م"44 سنة  المعروف إعلاميا ب"طبيب صاحب 24 علاقه مع سيدة" والتأكد من تسجيل بياناتهم بقاعدة أطباء الأسنان والاستعلام عن منصبه الإداري بإحدي المراكز الطبية بنطاق مركز كفر الزيات.

وكانت سيدة في نهاية العقد الرابع من عمرها تقدمت ببلاغ رسمي يحمل رقم 3412 إداري أول طنطا لسنة 2024 م ضد زوجها طبيب أسنان شهير بممارسة الرذيلة وخيانته الزوجية لها من خلال ارتكاب أعمال فاضحة وممارسة الرذيلة مع أكثر من 24 سيدة بفراش عش الزوجية والقائم بمنطقة شارع النادي بطنطا.

وقدمت السيدة المبلغة فلاشة تحوي مقاطع وأفلاما إباحية للطبيب زوجها تحوى صورا وفيديوهات مع سيدات أخريات في أوضاع مخلة بالشرف بالفراش الزوجية، فضلا عن مطالبتها بالانفصال واتخاذ كافة الإجراءات القانونية ضده حفاظا علي صالح القيم الأخلاقية والإنسانية للمجتمع.

وتعود أحداث الواقعة حينما تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الغربية، إخطارا من مأمور قسم شرطة أول طنطا يفيد بورود بلاغ من سيدة تدعي"م.ن" 39 سنة يفيد بتضررها من الأعمال الخادشة للحياة التي ارتكبها زوجها، ويعمل طبيب أسنان ومدير إداري بإحدى المراكز الطبية بنطاق مركز كفر الزيات، وتقدمها بالفلاشة تحوي مقاطع فيديو لخيانته مع أكثر من 24 سيدة بالفراش الزوجية خلال فترة تواجدها خارج المنزل.

كما تكثف الأجهزة الأمنية من جهودها لكشف مصدر تصوير مقاطع الفيديوهات والصور لضحايا الزوج لسرعة ضبطه وتسليمه للعدالة.

وكلفت إدارة البحث الجنائي بالتحري ظروف وملابسات الواقعة وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة للتحقيق.

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