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ماذا تعرف عن الصاروخ الحوثي الذي استهدف تل أبيب وأصاب إسرائيل بصدمة

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الإثنين، 16-09-2024 10:48 ص

 

أفادت تقارير أن صاروخ كروز أرض-أرض أو صاروخ باليستي دخل المجال الجوي الإسرائيلي من الشرق، وتم اعتراضه فوق تل أبيب.

 

وأكدت القناة 12 الإسرائيلية أن الجيش يحقق في سبب الفشل باكتشاف الصاروخ الذي أطلق من اليمن قبل وصوله إلى وسط إسرائيل، رغم المسافة الطويلة التي قطعها من اليمن.

معلومات حول الصاروخ

حسب صحيفة "جيروسالم بوست"، فإن الصاروخ الذي أطلق على إسرائيل يعرف في اليمن باسم "طوفان"، وهو في الأساس صاروخ "غدير" الإيراني، الذي يعد تطويرا لصاروخ "شهاب 3".

 

يبلغ مدى هذا الصاروخ حوالي ألفي كيلومتر، وهو ما يكفي لتغطية المسافة من اليمن إلى إسرائيل.

 

ينقل الصاروخ من موقع تخزينه بالشاحنات إلى موقع الإطلاق، حيث يتم تجميعه.

 

يتم تحديد هدف الصاروخ مسبقا، ولا يمكن تغيير مساره أو تصحيحه أثناء الطيران.

 

على النقيض من "شهاب"، تستغرق الاستعدادات لإطلاقه، التي تتمثل بشكل أساسي في ملء مقدمته بالوقود، حوالي 30 دقيقة فقط، بدلا من عدة ساعات.

 

يتم إطلاق الصاروخ رأسيا ثم يتبع مسارا بالستيا، أي أنه يتحرك في قوس أو نصف دائرة.

 

يطير الصاروخ عبر الغلاف الجوي مع استمرار تشغيل محركه، مما يدفعه إلى الأمام.

 

من شمال اليمن، يحتاج الصاروخ من 12 إلى 15 دقيقة فقط للوصول إلى وسط إسرائيل.

 

يقدر وزنه قبل الإطلاق بنحو 15 إلى 17 طنا، لكن الرأس الحربي نفسه يزن حوالي 650 كيلوغراما، وهي شحنة متفجرة كبيرة يمكن أن تتسبب في أضرار جسيمة وسريعة للمدنيين وكذلك للمنشآت العسكرية قليلة الحماية.

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