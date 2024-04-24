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مقاطعة واسعة للأسماك بسبب الأسعار.. بدأت من بورسعيد وامتدت للمحافظات

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أسماك
الأربعاء، 24-04-2024 01:02 م


دخلت حملة مقاطعة شراء الأسماك في بورسعيد، يومها الرابع اليوم الأربعاء، كما امتدت دعوات المقاطعة إلى عدد من المحافظات، وذلك اعتراضا من المواطنين على ارتفاع أسعار الأسماك بشكل وصفوه بأنه "غير مبرر ومغالى فيه".

وأطلق مواطنون على صفحات فيسبوك حملة لمقاطعة شراء الأسماك لمدة أسبوع لارتفاع أسعارها بشكل غير مبرر وغير مسبوق، بعد أن تجاوزت أسعار بعض الأنواع الـ 200 جنيه للكيلو الواحد خاصة الشبار الجوابي المبطرخ المحبب لأبناء محافظة بورسعيد.

وتجاوزت الزيادة لأنواع أخرى 25% من سعرها الطبيعي، مما دفع المواطنين للمشاركة في الحملة تحت شعار "خليك إيجابي" في ظل انقسام حول آراء المواطنين بشأن نجاح حملة المقاطعة من عدمه.

وأغلقت عدد من محال وأفران الأسماك أبوابها في بورسعيد صاحبة الشرارة الأولى لدعوات المقاطعة، بعد الاستجابة الواسعة من المواطنين للدعوات، كما أعلنت عدد من المحلات والجمعيات والمطاعم الانضمام إلى المقاطعة، ومنها جمعية "الكمبراتيف" التابعة لهيئة قناة السويس، كما انتقلت الدعوات إلى عدد من المحافظات الساحلية كالسويس والإسماعيلية والإسكندرية.

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