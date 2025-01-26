مارسا الجنـ.ـس بجوار جثة الزوج على نفس السرير.. تفاصيل مدينة بدر الصادمة

في جريمة بشعة تكشف عن مدى وحشية المتهمين، لم يُحرك الدم المتناثر حول جثة الزوج مشاعر زوجته وعشيقها. بل على العكس، بعد أن فارق الزوج الحياة نتيجة للطعنات المتفرقة، مارسا العشيق وزوجته علاقتهما المحرمة على السرير بجانب الجثة المسكينة التي لم يكن لها أي ذنب سوى أنها كانت ضحية للخيانة والخداع.

المجني عليه "ياسر ع." (سائق - 40 سنة)، قبل 13 عامًا، تزوج من "فاطمة"، ربة منزل، تصغره بـ 8 سنوات، أقاما في شقة سكنية بمدينة بدر، ورُزقا بطفل.

حياة هنيئة عاشها الزوجان، حتى عام 2022، عندما عرف ياسر زوجته على ابن عمته، قائلاً: "دا ابن عمتي زي أخويا". كان الزوج يقضي معظم وقته في العمل، وكانت الزوجة تُهاتف ابن عمة زوجها لمساعدتها في قضاء احتياجات الأسرة في غياب الزوج.

ومع مرور الوقت، توطدت علاقة الزوجة وابن عمة زوجها، حيث كانا يلتقيان كلما سمحت الفرصة ويُمارسان العلاقة المُحرمة. وفي نهاية عام 2023، طلب العشيق من الزوجة التخلص من زوجها لتفوز بميراثه ويتمكنا من الزواج.

حاولت الزوجة إقناع العشيق بطلب الطلاق من زوجها، لكنه أصر على طلبه قائلاً: "اديله مخدر وأنا هخلص عليه ومحدش هيعرف حاجة".

في ليلة رأس السنة - 31 ديسمبر 2024، استجابت الزوجة لطلب العشيق، حيث أعطت زوجها شريطًا من الأقراص المنومة فنام الزوج. وفي الدقائق الأولى من السنة الجديدة، هاتفت العشيق الذي لم يتردد في الحضور. انقض على الزوج طعنًا وتركه ينزف على الأرض بينما كانت الزوجة تراقب المشهد دون أن تُظهر أدنى مشاعر إنسانية.

ولكن الوحشية لم تتوقف عند هذا الحد.مارسا العشيق وزوجته علاقتهما المحرمة على السرير بجانب الجثة، وبعد انتهائهما من فعلتهما المشينة، قررا التخلص من الجثة بشكل أبشع. قاما بنقل الجثة إلى الحمام وقطعاها إلى 11 قطعة باستخدام سكاكين حادة، ثم قاما بإلقاء أجزاء منها في أكياس ووزعاها في أماكن متفرقة.

بعد عدة أيام من اختفاء الزوج، أبلغت الزوجة مع عائلتها الشرطة بتغيب زوجها بشكل مفاجئ. ولكن، بعد استجوابها ومراجعة كاميرات المراقبة، اعترفت بارتكاب الجريمة، وأكدت أنها تعاونت مع عشيقها في قتل زوجها.

تم إحالة المتهمين إلى النيابة العامة، حيث أمرت بحبسهم على ذمة التحقيقات، وأحيلوا إلى محكمة الجنايات بتهمة القتل العمد مع سبق الإصرار والترصد.

محكمة جنايات القاهرة أجلت جلسة محاكمة المتهمين التي كان مقررًا نظرها أمس السبت إدارياً بسبب إجازة 25 يناير.