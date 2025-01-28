كان مصابًا بمرض مؤمن زكريا.. تفاصيل اللحظات الأخيرة في حياة الفنان حسن مظهر

كشف خال الراحل الفنان حسن مصطفى مظهر، الذي توفى اليوم عن عمر ناهز 45 عامًا، تفاصيل اللحظات الأخيرة في حياته.

وقال: حسن مصطفى مظهر كان يعاني من مرض

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، وهو نفس مرض لاعب كرة القدم مؤمن زكريا، حيث كان يُعالج منه منذ 3 سنوات، وكان شخصًا رياضيًا ومقبلًا على الحياة، ولم يكن متزوجًا

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ولد حسن مصطفى مظهر في يوم 17 نوفمبر من عام 1980، وبدأ نشاطه الفني في منتصف التسعينيات بدور في فيلم حرب الفراولة عام 1994، ثم ظهر بفيلم الجراج عام 1995

ورحل عن عالمنا اليوم الإثنين، الفنان الشاب حسن مظهر، بعد صراع مع المرض عن عمر 45 عامًا.

وفاة الفنان حسن مظهر

وكتبت ابنة خالة الفنان الشاب حسن مظهر، عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعي، فيسبوك: "إنا لله وإن إليه راجعون .. " يَا أَيَّتُهَا النَّفْسُ الْمُطْمَئِنَّةُ ارْجِعِي إِلَى رَبِّكِ رَاضِيَةً مَّرْضِيَّة فَادْخُلِي فِي عِبَادِي وَادْخُلِي جنتي"، "والَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُم مُّصِيبَةٌ قَالُواْ إِنَّا لِلّهِ وَإِنَّـا إِلَيْهِ رَاجعون".

وتابعت :" البقاء لله والدوام لله.. إنتقل الي رحمة الله تعالى بعد صراع مع المرض ابن عمتى / حسن مصطفى مظهر .. سائلين الله سبحانه وتعالى أن يتغمده بواسع رحمته وأن يسكنه الله فسيح جناته".

وكان أبرز أعمال حسن مظهر هو فيلم الجراج مع الفنان فاروق الفيشاوي ونجلاء فتحي، الذي تم عرضه عام 1995، وشارك فيه وهو في سن الطفولة.