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بقرار قضائي.. إلغاء إضافة اللغة العربية للمجموع في هذه المدارس

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الإثنين، 27-01-2025 08:17 ص

 

كشف عمرو عبدالسلام، المحامي بالنقض ومحامي عدد من أولياء الأمور، تفاصيل قرار محكمة القضاء الإداري بإلغاء قرار وزير التربية والتعليم بإضافة مادة اللغة العربية للمجموع.

 

وفي مداخلة هاتفية مع الإعلامية فاتن عبد المعبود ببرنامج "صالة التحرير" على قناة "صدى البلد"، أوضح عبد السلام، أن القرار الوزاري كان قد أثار جدلاً واسعاً بين أولياء الأمور والمدارس الدولية، حيث اعتبروه تدخلاً في الشأن التعليمي للمدارس التي تتبع مناهج دولية معترف بها.

 

وأكد عبد السلام أن المحكمة أصدرت حكمها بناءً على عدة أسباب، من أهمها أن القرار الوزاري صدر بشكل أحادي دون الرجوع إلى الجهات المختصة، وأنه يتعارض مع القوانين المنظمة للتعليم الدولي في مصر.

 

وأشار عبد السلام إلى أن هذا الحكم يعد انتصاراً للطلاب وأولياء الأمور الذين طالبوا بحقهم في اختيار المناهج التعليمية التي تناسبهم، مؤكداً أن القرار سيساهم في الحفاظ على جودة التعليم في المدارس الدولية.

 

من جهة أخرى، أكد عبد السلام أن وزارة التربية والتعليم لديها الحق في الطعن على هذا الحكم أمام محكمة القضاء الإداري العليا، ولكن هذا الطعن لن يوقف تنفيذ الحكم الأولي.

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