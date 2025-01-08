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كاميرا مراقبة توثق لحظة مقتـ.ل شاب على يد صديقيه بعد صلاة العشاء

محمد شبانة يكشف تفاصيل مكالمته بإمام عاشور عن واقعة "البالونة"

كاميرا مراقبة توثق لحظة مقتـ.ل شاب على يد صديقيه بعد صلاة العشاء

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الأربعاء، 08-01-2025 10:43 ص

 

 

وثق مقطع فيديو، لحظة إقدام شابين على قتل صديقهما أثناء سيره في شارع بمنطقة الهرم في محافظة الجيزة.

وأظهر الفيديو الذي سجلته كاميرات مراقبة، الشابين وهما يقدمان على ضرب صديقهما بعصا خشبية وطعنه بسكين، وذلك أثناء عودته من صلاة العشاء.

وكشفت التحقيقات أن دوافع الجريمة تعود لخلافات مالية بين الشابين وصديقهما.

من جهتها أمرت جهات التحقيقات المختصة بالجيزة، بإحالة المتهمين بإنهاء حياة صديقهما، إلى المحكمة الجنائية المختصة.


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