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«لما تدي لصاحبك الكانز وانت تافف فيها» أحمد سعد يشعل غضب سمية الخشاب

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الأربعاء، 05-05-2021 11:58 ص

أشعل الفنان أحمد سعد، غضب طليقته الفنانة سمية الخشاب، على خلفية الجدل الذي أثاره ظهور الأول يغني في مسلسل "موسى" لإحياء حفل زفاف بطل العمل الفنان محمد رمضان "موسى" على سمية الخشاب "حلاوتهم".
وأثار الأمر حيرة الجميع خاصة وأن الثنائي سعد وسمية الخشاب كانا متزوجين، وانفصلا بسبب أزمة كبرى واتهمت الأخيرة أحمد سعد بالاعتداء عليها وتدمير طحالها، ليأتي ظهورهما معا في المسلسل بمثابة المفاجأة الصادمة، كما أن المشهد الذي يوضح زواج "موسى" من "حلاوتهم" في الأحداث وقيام سعد بإحياء حفل الزفاف، كان متماشيا مع حالة الصدمة لدى الجمهور.
وظهرت العديد من الرسوم الساخرة من المشهد عبر السوشيال ميديا، للتعليق على المشهد الذي وقف فيه أحمد سعد إلى جوار محمد رمضان وهو يحمل سمية الخشاب.
فيما قام أحمد سعد عبر خاصية القصص المصورة في “إنستجرام” بإعادة نشر رسوم ساخرة، تحمل إساءة إلى طليقته، حيث أعاد نشر الصورة مرفقًا بها تعليق :" لما تدي لصاحبك الكانز وانت تافف فيها".
وما كان من الأخيرة إلا نشر صورة لقرنين عبر حسابها الرسمي على تويتر، وهو ما اعتبره الجمهور يحمل إسقاطا على أحمد سعد.


 

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