ماذا قالت خبيرة الأبراج ليلى عبداللطيف عن حادث الطائرة المنكوبة





أثارت واقعة سقوط المروحية التي كانت تقل الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي في محافظة أذربيجان الشرقية اهتمامًا كبيرًا وأعادت إلى الأذهان التوقعات التي أطلقتها العرافة اللبنانية ليلى عبد اللطيف بشأن حادث طائرة سيقع في عام 2024. في بداية العام الجاري، توقعت عبد اللطيف حادث طائرة كبيرًا سيحدث في الأشهر الأولى من عام 2024، وقالت إن هذا الحادث سيشغل العالم بأسره.

قالت ليلى عبد اللطيف: "هناك طائرة ستشغل العالم ولن ينجو منها أحد في الأشهر الأولى من هذه السنة، والعالم سيبقى مع الإعلام تحت الصدمة لمعرفة ظروف وأسباب سقوط هذه الطائرة، كيف ووين ما بعرف".

تفاصيل حادث تحطم مروحية الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي

أكد التليفزيون الإيراني مصرع الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي وجميع رفاقه في حادث تحطم مروحية في محافظة آذربيجان الشرقية، حسبما ذكرت "القاهرة الإخبارية".

نقلت وكالة رويترز عن مسؤول إيراني أن طائرة الرئيس الإيراني احترقت بالكامل في حادث التحطم، مؤكدة أنه لا توجد أي علامة حياة في حطام مروحية رئيسي، مما يضفي على الواقعة المزيد من الغموض والصدمات على المستوى الدولي.

الربط بين التوقعات والحادث

مع انتشار أخبار حادثة المروحية، بدأت التكهنات تنتشر بين الناس حول صحة توقعات ليلى عبد اللطيف. ورغم أن هناك من يعتبر هذه التوقعات مجرد صدفة، إلا أن البعض يراها دليلًا على قدراتها الخاصة في التنبؤ بالأحداث المستقبلية. وبغض النظر عن صحة هذه التوقعات، فإن الحادث أثار ضجة كبيرة وأعاد النقاش حول دور العرافين وخبراء الأبراج في المجتمعات الحديثة.

التوقعات الأخرى التي تحققت لليلى عبد اللطيف

لم تقتصر توقعات ليلى عبد اللطيف على حادث الطائرة فقط، بل شملت أيضًا توقعات أخرى تحققت في بداية عام 2024، مثل طلاق الفنانين ياسمين عبد العزيز وأحمد العوضي.

أوضحت ليلى عبد اللطيف أنها توقعت طلاق الفنانين وائل كفوري، هيفاء وهبي، وجورج وسوف، دون أن يحدث ضجة كبيرة، على عكس ما جرى في حالة ياسمين عبد العزيز. أكدت احترامها للحياة الشخصية للفنانين، مشيرة إلى أن ما قالته كان مجرد توقع لم تتمنَ أن يتحقق.

التوقعات المستقبلية لياسمين عبد العزيز

توقعت ليلى عبد اللطيف أن ياسمين عبد العزيز ستدخل في تجربة زواج جديدة في الفترة المقبلة وستنجب طفلًا، مؤكدة أن ياسمين لن تستكمل حياتها بمفردها. عند سؤالها عن إمكانية عودة ياسمين عبد العزيز وأحمد العوضي معًا، قالت: "الحب سيعود ليدق بابه قريبًا.. ياسمين حساسة ولا يمكنها أن تعيش بدون عواطف".