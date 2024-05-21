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وزير النقل التركي يفجر مفاجأة عن طائرة الرئيس الإيراني المنكوبة

وزير النقل التركي
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الثلاثاء، 21-05-2024 09:33 ص

كشف وزير النقل التركي عبد القادر أورال أوغلو أمس الاثنين، أن نظام الإشارة للطائرة الهليكوبتر التي تحطمت وهي تقل الرئيس الإيراني ووزير الخارجية أمس الأحد لم يكن مفعّلاً أو أن الطائرة لم يكن لديها مثل هذا النظام.

وأضاف: "لكن نعتقد أن نظام الإشارة لم يكن مفعّلا على الأرجح لسوء الحظ أو أن الطائرة الهليكوبتر لم يكن لديها نظام الإشارة هذا، لأن الإشارات لم (تظهر هذه المرة)".

ووفقا لما هو متعارف عليه عالمياً في الطيران المدني والعسكري، فإن هناك جهاز تحديد المواقع المثبت داخل الطائرة أو ما يعرف بـ"Locator beacons" مصمم لإرسال إشارات مستمرة لمدة تصل ما بين 30 و35 يوما.

أعلن فجر الإثنين تلقي إشارة من الطائرة التي كانت تقل الرئيس إبراهيم رئيسي والهاتف المحمول لأحد أفراد الطاقم، وفق ما نقلته وكالة تسنيم للأنباء.

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