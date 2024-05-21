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أفعال لا تليق.. وقف القارئ الشيخ "السلكاوي" لمدة 3 سنوات وتجميد عضويته بالنقابة

الثلاثاء، 21-05-2024 01:44 م


أكدت وسائل إعلام، صدور قرار بإيقاف القارئ الشهير باتحاد الإذاعة والتلفزيون، محمد حامد السلكاوي عن التلاوات والإذاعات الخارجية لمدة 3 سنوات.

يأتي ذلك بسبب الأخطاء التي صدرت منه خلال الفترة الماضية، والتي كان آخرها 10 أخطاء خلال تلاوته قرآن فجر ثاني أيام عيد الفطر المبارك على الهواء مباشرة من مسجد الهيئة الوطنية للإعلام بالقاهرة، وفق مصراوي.

من جهته أكد الشيخ محمد حشاد نقيب القراء، أن مجلس إدارة النقابة قرر تجميد عضوية الشيخ محمد حامد السلكاوي بعد إيقافه 3 سنوات من الإذاعة المصرية، موضحا أن لجنة اختبار المنشدين والمبتهلين والقراء عقدت اجتماعها برئاسة الإذاعي محمد نوار رئيس الإذاعة، وأعدت ملفا كاملا بالأخطاء التي ارتكبها الشيخ محمد حامد السلكاوي خلال الفترة الماضية والتي كان منها مرتان على الهواء مباشرة في قرآن الجمعة بمحافظة بورسعيد في يناير الماضي، والواقعة الثانية في فجر ثاني أيام عيد الفطر المبارك في الـ 11 من أبريل الماضي.

وأضاف نقيب القراء أن اللجنة فحصت بعض الفيديوهات الخاصة بالشيخ محمد السلكاوي من بعض العزاءات ورصدت صدور أفعال منه لا تليق بأهل القرآن الكريم، وقررت بالإجماع إيقاف القارئ المعتمد لمدة 3 سنوات عن التلاوات والإذاعات الخارجية، وبالتالي تم تجميد عضويته بالنقابة.

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