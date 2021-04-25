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محامي الطيار أشرف أبواليسر يكشف عن وصيته: كأنه كان حاسس

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أشرف أبواليسر
 
الأحد، 25-04-2021 10:44 ص المصريون

كشف محامي الطيار أشرف أبو اليسر تفاصيل وصية تركها الراحل، قبل لقاء ربه بأيام، وبعد حصوله على حكم بتعويض من الفنان محمد رمضان.
وأوضح المحامي مجدي حلمي، أن الطيار الذي توفي أمس السبت، بعد أسابيع قليلة من تعويضه بـ6 ملايين جنيه يدفعها الفنان محمد رمضان عوضاً عن فقدان عمله، أن المبلغ الذي قضت به المحكمة أضحى من حق الورثة وأبناء الطيار، بحسب العربية نت.
كما أوضح أن الراحل كان أوصاه بالسرعة في تنفيذ الحكم، قائلاً: “كأنه قلبه حاسس أنه هيموت”.
وأشار إلى أن الحالة الصحية للطيار أبو اليسر، تدهورت مؤخرا بسبب محمد رمضان بشكل مباشر، مؤكداً أن صحته بدأت بالتراجع منذ بداية النزاع مع رمضان حيث تعرض لعدة أزمات نتيجة حالته النفسية السيئة.
كما أضاف أن الطيار كان راضياً بأي تعويض، ولم يكن المال بعينه، إلا أن ما أحزنه وأثقل عليه هو قرار استبعاده عن العمل، متابعاً: “كانت حالته النفسية سيئة مؤخرا بعد ما كان من أكفأ الطيارين في مصر”.
وعن الفنان محمد رمضان، فقال المحامي مجدي حلمي إنه لم يحدث أي تواصل من أحد الطرفين، ولم يتواصل رمضان مع الطيار خلال الفترة الأخيرة والعكس أيضا.
أما عما نشره رمضان من فيديوهات الدولارات، علق المحامي قائلا: “محمد رمضان حر في تصرفاته طالما هو متعرضش لينا بشيء لكن لو تعرضلنا بكلمة هناخد الإجراءات ضده”.
 

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