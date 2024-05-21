اعترافات الفنان عباس أبو الحسن بعد صدمه سيدتين والنيابة تتحفظ عليه

تباشر النيابة العامة في الجيزة التحقيقات في حادث الفنان عباس أبو الحسن، حيث طلبت النيابة الاستعلام عن الحالة الصحية الخاصة بالمصابين.



قرارات النيابة في حادث الفنان عباس أبو الحسن

كما أمرت النيابة بالتحفظ على الفنان عباس أبو الحسن والسيارة الخاصة به، وتفريغ كاميرات المرور المتواجدة في مكان الحادث بالمحور المركزي وانتداب لجنة فنية من المرور لفحص سيارة الفنان عباس أبو الحسن، والاستماع لأقواله حول الحادث.

فيما كشفت مصادر أمنية بمديرية أمن الجيزة عن الحالة الصحية لمصابي حادث الفنان عباس أبو الحسن، حيث تبين إصابة سيدتين بارتجاج في المخ وكسور وسحجات متفرقة في أنحاء الجسد وفي حالة صحية خطرة داخل المستشفى.

وقالت المصادر إن السيدتين المجني عليهما في حادث الفنان عباس أبو الحسن هما كلا من منال صالح 57 عاما وحُسن حسن 36 عاما، والأولى مصابة بارتجاج في المخ وكسر في الجمجمة وتعاني من حالة حرجة، والثانية مصابة في الرأس وبعض الكسور وفي حالة حرجة أيضا.

اعترافات عباس أبو الحسن

وقال الفنان عباس أبو الحسن إنه كان يسير بسيارته على طريق المحور المركزي في الشيخ زايد وفوجئ بوجود سيدتين أمامه على الطريق وقام بالاصطدام بهما، مضيفا «كنت سايق عربيتي على المحور المركزي في الشيخ زايد أمام مول شهير وفجأة حاولت تفادي سيارة على اليسار فوجئت بسيدتين ظهرا فجأة أمامي وملحقتش أفاديهم وخبطتهم بالعربية».

واستكمل الفنان عباس أبو الحسن، نزلت من العربية وحاولت اساعد السيدتين وأطلب لهم الإسعاف وساعتها جالي إصابة في رجلي اليمين، حيث تم نقل الفنان عباس أبو الحسن إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم وإجراء رنين مغناطيسي.

تجري الأجهزة الأمنية في الجيزة بإشراف اللواء محمد الشرقاوي مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة فحص لحادث الفنان عباس أبو الحسن بعد قيامه بالاصطدام بسيدتين أثناء عبورهما الطريق أمام مركز تجاري شهير في الشيخ زايد.

وتفحص الأجهزة الأمنية في الجيزة كاميرات المراقبة في محيط موقع الحادث كما تستمع لأقوال شهود العيان على الواقعة، بالإضافة إلى الاستعلام عن الحالة الصحية لـ الفنان عباس أبو الحسن الذي تم نقله إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم.

وتحفظت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة على الفنان عباس أبو الحسن لاتهامه بالاصطدام بسيدتين في منطقة الشيخ زايد في حادث مروري بسيارته، حيث قام بالاصطدام بسيدتين أثناء عبورهما الطريق أمام أحد المراكز التجارية الشهيرة.

تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة إخطارا من غرفة عمليات النجدة تضمن ورود بلاغا بوقوع حادث مروري بمنطقة الشيخ زايد ووقوع مصابين وعلى الفور أمر اللواء هشام أبو النصر مساعد وزير الداخلية مدير أمن الجيزة بسرعة الانتقال والفحص.