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خبير ألماني يكشف عن السبب الأرجح لسقوط طائرة الرئيس الإيراني

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الثلاثاء، 21-05-2024 01:07 م


 

كشف الخبير الألماني "جوليان روبكة " ، عن تحليل البيانات الأولية الأكثر احتمالا خلف سقوط طائرة الرئيس الإيراني " إبراهيم رئيسي " ومرافقيه الذين لقوا مصرعهم إثر تحطمها في ظروف غامضة  .

وأوضحت صحيفة "بيلد" الألمانية أن الخبير الألماني يتوقع أن الطائرة التي لا تستطيع التحليق إلا فوق التضاريس الواضحة، قد تكون اصطدمت بالجبل؛ بسبب عدم قدرتها على الاستعانة بأنظمة الملاحة خلال الظروف الجوية الصعبة ، وعدم قدرتها على " الطيران الأعمى " .

وقال: أن الطائرة اصطدمت على ارتفاع 2250 مترا بأحد الجبال ، بسبب عدم الرؤية لأن الضباب جعل الملاحة صعبة . مٌشيرا إلى أن الطائرتين المصاحبتين للرئيس ربما لم تلاحظا سقوطه من الموكب، ولم تكتشفا ذلك إلا عند وصولهما إلى وجهتهما".

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