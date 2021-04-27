زوجة أحمد الفيشاوي تهاجم محمد رمضان: كنت ادفع أحسن من الفضيحة

الثلاثاء، 27-04-2021
09:30 م
محمد فضل
هاجمت زوجة الفنان أحمد الفيشاوي، نادية الكامل، الفنان محمد رمضان
، على صفحتها على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك" حيث كشفت أن رجلا أدّعى عدم دفعه ثمن أكثر من بدلة، لذلك طالبته بدفع الأموال للترزى.
وقالت نادية الكامل عبر صفحتها الشخصية بـ«فيسبوك»: «ما تدفع يا نجم تمن الهدوم اللي خدتها، وخليت مدير أعمالك ميردش على الترزي سنتين ولما جه عندك عاملوه بطريقة بايخة، كنت أدفع أحسن من الفضيحة دي، أدفع تمن الـ٤ سديري والـ ٣ بدل».
وتابعت: «من فضلك يا نجم ألبس في صمت وأدفع اللي عليك»، قبل أن تعود وتحذف المنشور مرة أخرى.
وكان مصمم للملابس يدعى أشرف فجلة أعلن أنه لم يحصل على أمواله عقب تعاونه مع الفنان، منذ عامين، حيث صمم بالطو هدية ثم 3 بدل وأخيرًا 4 صديري.
كان أشرف فجلة مصمم أزياء المشاهير قد خرج عن صمته، بعد خلافات دامت لأشهر مع الفنان محمد رمضان
، بسبب عدم حصوله على مستحقاته المالية.
وقال فجلة: "أنا كنت اتعاملت مع حضرتك من حوالي سنتين، أول تعامل بينا كان بالطو، وكان هدية مني لحضرتك، ونزلت ساعتها بوست
وأضاف في تصريحات صحفية: "بعد كده فصلت 3 بدل لحضرتك، وقولتك قيس الأول بعدين نتحاسب، وبعد ما قيست ركبت عربيتك ومشيت، واستنيك تكلمني بعدها عشان تحاسبني".
وتابع: "بعد كده عملت 4 صداري، واحد منهم طلع بيه في أغنية مافيا، واحد تاني طلع بيه في أول حفلة ليه في الساحل الشمالي".