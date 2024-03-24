فيديو صادم.. إمام مشغول في الهاتف أثناء صلاة التراويح

الأحد، 24-03-2024
01:31 م
أشعل إمام مسجد
جدلا واسعا على مواقع التواصل الاجتماعي بسبب تصرفه الغريب
أثناء صلاة التراويح
.
وأبان الفيديو المتداول الإمام وهو يخرج من ملابسه "هاتف" ليقرأ
منه أثناء الصلاة بطريقة بدت غريبة وكأنه يحاول إخفاء ذلك لأنه غير حافظ لكتاب
الله.
وظهر الإمام وهو تائه ويحاول فتح هاتفه المحمول بعد تلاوته سورة الفاتحة
وظل يبحث عن الآيات التي سيتلوها ووقع في خطأ وصحح له من خلفه.
شيخ مخادع
ولاقى الفيديو تفاعل وانتقادات واسعة من المتابعين فقال أحد المغردين
تعليقا على الفيديو: "حسبنا الله ونعم الوكيل". ووصفه معلق آخر بالمخادع
قائلا: "لن تقبل صلاتك أيها الشيخ المزيف!".
وأضاف ثالث: "عار عليك وعلى أمثالك من المتأسلمين، أنت تخدع نفسك لكنك
لن تخدع من خلقك سبحانه وتعالى، جزاءك عند ربك!!!".