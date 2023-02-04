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عمرو أديب يتوقع أشياءً غريبة ستحدث قريبًا: ناس ماتت هترجع تاني!

عمرو أديب مصر فن تليف
عمرو اديب
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السبت، 04-02-2023 02:05 م


قال الإعلامي عمرو أديب، إنه يتوقع أن يشهد عام 2023 حدوث أشياء غريبة.

وأضاف خلال برنامجه "الحكاية" عبر شاشة "mbcمصر"، مساء الجمعة: "هنشوف شخصيات ماتت راجعة تاني، وحكايات قديمة هيتم فتحها وهيتم تداول شائعات إعلامية عنقودية.. شغل معمول على مياه بيضاء".

وأشار إلى أن هناك من يستغلون الأزمة الاقتصادية لترويج الشائعات، لافتا إلى تداول شائعة استحواذ شركة ما بنسبة 99% على قناة السويس.

ونوه بأن قناة السويس مستهدفة لأنها دُرة التاج لأنها تأسست بتضحيات المصريين وتمت توسعتها بأموال المصريين.

ولفت إلى أن من روّج الشائعات شخصيات ظهرت على الساحة بشكل جديد، كبديل عن شخصيات أخرى اعتادت على لعب هذا الدور.

وتابع: "أهم حاجة السنة دي هي الثقة.. تألمت بعدما وجدت ناس مثقفة صدقت الورقة المتداولة، لدرجة إن فيه معارضين من اللي بيقبضوا قالوا الإدارة دي متوصلش إنها تعمل كده، لكن فيه ناس من أبناء البلد بيروجوا الشائعة".

ونفت الحكومة رسمياً ما تم تداوله من شائعات حول تأجير إدارة بعض الخدمات في قناة السويس لإحدى الشركات ولمدة 99 عاماً.

ورداً على هذه الشائعة، أعلن المركز الإعلامي لمجلس الوزراء، أنه لا صحة لهذه الأنباء جملة وتفصيلاً، وأن العقود المتداولة مزيفة ولا تمت للواقع بأي صلة.

كما شدد على أن قناة السويس ستظل مملوكة بالكامل للدولة المصرية، وتخضع لسيادتها المطلقة سواء في إدارتها أو تشغيلها أو صيانتها، وذلك وفقاً للمادة 43 من الدستور المصري.
 

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