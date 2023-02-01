حكم قضائي ضد محمد رمضان بتهمة سب عمرو أديب

الأربعاء، 01-02-2023
11:58 ص
قضت محكمة جنح الاقتصادية ، بتغريم الفنان محمد رمضان
300 ألف جنيه، في دعوى ضده من الإعلامي عمرو أديب
، اتهمه فيها بالسب والقذف.
وألزمت محكمة جنح الاقتصادية التي نظرت القضية محمد رمضان
بسداد تعويض مدني قدره 10 آلاف جنيه.
وكانت النيابة العامة في مدينة السادس من أكتوبر قد أحالت
العرائض المقدمة من محامي الإعلامي عمرو أديب
ضد محمد رمضان
، للمحاكمة الجنائية أمام
المحكمة الاقتصادية.
وكان محمد رمضان
قد نشر فيديو يسخر فيه من عمرو أديب
في أغسطس
2022 عبر فيسبوك، وهو ما دفع الإعلامي المصري لإقامة دعوى ضده.