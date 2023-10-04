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طليقة وائل كفوري: " إذا حكيت راح تكون نهايتك"

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وائل كفوري وطليقته
الأربعاء، 04-10-2023 11:37 ص


هددت أنجيلا بشارة، طليقة الفنان اللبناني وائل كفوري، شخصاً لم تذكر اسمه بشكل صريح برسالة غامضة نشرتها عبر السوشيال ميديا.
وكتبت أنجيلا، عبر خاصية "القصص القصيرة (ستوري) تطبيق "إنستغرام"، كلمات قليلة على 3 صور بخلفية سوداء متتالية، أشبه ما يكون برسالة تهديد، وقالت: "المشكلة.. إذا حكيت.. رح تكون نهايتك، واستطردت: "سكت كتير بس المنيح ما بين معك".
وفتحت كلمات السيدة اللبنانية الغامضة الباب للكثير من التساؤلات والتخمينات، حيث اعتبر بعض متابعيها المقصود هو طليقها الفنان وائل كفوري، فيما تحدث آخرون عن شخص آخر.
وقبل فترة، أثارت طليقة كفوري ضجة بعد نشرها شيكا مصرفيا يكشف عن حجم النفقة التي تحصل عليها لابنتيها من الفنان الشهير، والمقدرة بقيمة 6 ملايين ليرة لبنانية، أيِ ما يعادل 300 دولار أمريكي.
وتزوج وائل كفوري وأنجيلا جورج بشارة سرا أواخر شهر يناير/كانون الثاني 2011 مدنياً في قبرص، وبرر المطرب عدم إعلان زواجه آنذاك بأنه "تربى على الخصوصية".
وانفصل الثنائي رسمياً قبل نحو 4 سنوات، وتصدرت أخبارهما وسائل الإعلام بعدما كشفت زوجته بأنها تعرضت للعنف على يد الفنان اللبناني خلال علاقتهما الزوجية.

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