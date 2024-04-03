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شاهد.. محمد رمضان ينفعل على مدير فندق: أنا مصري وخدمت في الجيش

شاهد.. محمد رمضان ينفعل على مدير فندق: أنا مصري وخدمت في الجيش

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محمد رمضان
الأربعاء، 03-04-2024 11:24 ص


تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو ظهر به النجم محمد رمضان في حالة انفعال شديدة، أثناء حضوره حفل سحور بأحد الفنادق.
وقال محمد رمضان: "السيد مدير الأوتيل أنا عارف إنه غصب عن حضرتك، ليه عايز تقفل الصوت؟ ليه مستقصدينا؟"
وأضاف: "أنا عارف ده أمر وصل لحضرتك، اقفل علشان محمد رمضان موجود، أنا مصري وخدمت في الجيش، عايز أعرف سبب واحد".
وعقب هذا الموقف عاد الصوت وقام محمد رمضان بالغناء على المسرح أثناء ذلك الحفل". 
أغنية "الساعات الحلوة ما بتخلصش"
وظهر محمد رمضان في أغنية "الساعات الحلوة ما بتخلصش"  مع أنغام، حيث تصدرت الأغنية  تريند مواقع التواصل الاجتماعي بمجرد عرضها بأول أيام شهر رمضان الكريم خاصة لما تحمله من مشاعر الدفء التى تجسد طاقة الحب والترابط بين أفراد الأسرة المصرية.
وحرص رمضان على التعليق على الأغنية، عبر حسابه الرسمي على إنستجرام، وكتب "أحلى ساعة .. ساعة ما اجتمعنا أنا وصوت مصر أنغام ومخرجة مصر كاملة ابوذكرى فى إعلان واحد".
لترد عليه أنغام عبر حسابها، وكتبت "أحلى ساعة جمعتنى بنجم مصر no1 محمد رمضان المخرجة الكبيرة كاملة ابوذكرى ".


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