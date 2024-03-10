الأحد 10 مارس 2024
توقيت مصر 20:57 م
المصريون
رئيس مجلس الإدارة و رئيس التحرير

جمال سلطان

pdf
بحث متقدم

الدولار يهبط مرة أخرى في البنوك ويسجل هذا الرقم

استبعاد زيزو ورمضان صبحي.. مفاجأة حسام حسن في قائمة المنتخب

أول دولة تعلن أن الثلاثاء أول أيام شهر رمضان

وقف برنامج عمرو اديب على "إم بي سي"

القبض على أدمن "موسيلفا".. النيابة تكشف تفاصيل جديدة بقضية فتاة العريش

خالد الغندور: "مرتضى منصور خسّرني كتير"

أحمد موسى يوجه رسالة لـ شيكابالا بعد واقعة كأس مصر بالسعودية

بعد طرح البرومو.. أسماء ضحايا رامز جلال هذا العام

أيمن يونس: أؤيد قرار استبعاد محمد صلاح من معسكر المنتخب القادم

مدحت شلبي يكشف مفاجأة عن العقوبة المتوقعة على شيكابالا

بعد طرح البرومو.. أسماء ضحايا رامز جلال هذا العام

IMG-20240310-WA0057
حمدي الميرغني وزوجته
الأحد، 10-03-2024 12:25 م


كشف برومو برنامج "رامز جاب من الاخر" الذى يقدمه رامز جلال عن قائمة النجوم والمشاهير الذين يقعون ضحايا فى البرنامج.
وظهر عدد من النجوم فى برومو برنامج "رامز جاب من الآخر"، من بينهم أحمد السقا، وباسم سمرة، ومحمد لطفي، وميرهان حسين، وأحمد حسام ميدو، وكزبرة، ونجلاء بدر، وسمية الخشاب، ومحمد شاهين، وباميلا الكيك، وعبد الناصر زيدان، ومحمد رياض، وحمادة هلال، وحسن شاكوش وطليقته، وحمدي الميرغني، وهدى المفتي، وأحمد مالك، وآيتن عامر، ومي عمر، ونجلاء بدر، ونسرين أمين، ويسرا اللوزي، وانتصار، وعلي البليهي، وأحمد فهمي.
ومن بين لاعبي الكرة إمام عاشور، ومحمود كهربا، وغادة إبراهيم، وعمرو يوسف، ومحمد عبد المنعم، وعلي البليهي، لاعب نادي الهلال السعودي.
وتقوم فكرة البرنامج على تنفيذ مقلب في اثنين من المشاهير، بينهما خلاف أو منافسة.
ونشر الفنان رامز جلال عبر صفحته الرسمية علي موقع “إنستجرام” خلال الأيام الماضية، بوستر برنامجه الجديد “رامز جاب من الآخر”.
وعلق علي الصورة قائلًا: “بسم الله توكلنا على الله واللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصاحبه وسلم، وربنا يتمها على خير ويكملها بالستر ورمضان كريم، وكل سنه وانتوا طيبين”.
كان آخر أعمال رامز جلال هو فيلم “أخي فوق الشجرة”، والذي عرض في السينمات منذ ما يقرب من العام.
"أخي فوق الشجرة” بطولة رامز جلال، إضافة إلى كل من الفنانين نسرين طافش، وتارا عماد، ومحمد ثروت، وحمدى الميرغنى، وتأليف لؤى السيد، والفيلم من إخراج محمود كريم.
وتدور أحداث فيلم رامز جلال الجديد، حول شاب انطوائي يعيش حياة صحية منظمة، ولكن دخول توأمه بهاء الذي لم يكن يعلم بوجوده حياته يقلبها رأسا على عقب فى إطار من الكوميديا.

https://www.youtube.com/watch?v=v8IJyN3Mh-M&embeds_referring_euri=https%3A%2F%2Fwww.elbalad.news%2F&source_ve_path=Mjg2NjY&feature=emb_logo

إقرأ ايضا

IMG-20240310-WA0059

الدولار يهبط مرة أخرى في البنوك ويسجل هذا الرقم

IMG-20240310-WA0052

أول دولة تعلن أن الثلاثاء أول أيام شهر رمضان

IMG-20240310-WA0054

وقف برنامج عمرو اديب على "إم بي سي"

أخبار متعلقة

IMG-20240306-WA0024

أول ظهور لـ رامز جلال في برنامج مقالب رمضان 2024

IMG-20240304-WA0015

رمضان الأحد أم الإثنين.. معهد الفلك يحسم الجدل

download (2)

في حانة.. صحيفة بريطانية تنشر صور مثيرة لـ صلاح

IMG-20240219-WA0038

هل يغيب؟.. محمد رمضان يحسم الجدل بشأن مسلسل رمضان هذا العام